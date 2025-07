Stando ai recenti rumor pare che Mediaset stia puntando al ritorno di uno storico programma televisivo della rete e avrebbe in mente anche il conduttore a cui affidarlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa notizia.

Storico programma torna a Mediaset?

Grandi manovre in casa Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. Secondo quanto riportato da Fanpage.it sembrerebbe che nei corridoi della rete di Cologno Monzese si vocifera il ritorno di uno storico programma, vale a dire Scherzi a parte.

Peraltro sempre la fonte citata ha fatto sapere che l’azienda starebbe pensando di affidare la trasmissione, ferma ormai da tre anni, a uno dei nuovi acquisti di Mediaset: Max Giusti.

Precisiamo che al momento non vi è alcuna conferma e si tratta di semplici indiscrezioni. Peraltro il presentatore pare che sia già stato testato in diversi format, ma ancora non è chiaro quale gli sarà affidato nello specifico. In ogni caso semmai dovesse essere Scherzi a parte, ricordiamo che dopo le ultime edizioni condotte da Enrico Papi stata chiusa.

L’arrivo di Max Giusti però potrebbe aver portato Mediaset a ripensarci e dunque rivalutare una seconda chance al prodotto. Quindi oltre al game pre serale di cui tanto si parla, il presentatore potrebbe magari avere un secondo programma d’intrattenimento come Scherzi a parte. Ma staremo a vedere cosa succederà. Per ora è tutto da prendere con le pinze e capire se effettivamente si concretizzerà come si dice.

Semmai la notizia dovesse essere confermata, la messa in onda potrebbe avvenire per il 2026, ma in ogni caso ne sapremo di più durante l’incontro con la stampa fissato da Mediaset per l’8 luglio 2025. A voi piacerebbe rivedere Scherzi a parte con alla conduzione Max Giusti?