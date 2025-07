Nelle ultime ore sono spuntate alcune indiscrezioni in merito al futuro lavorativo di Michelle Hunziker a Mediaset. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Il futuro di Michelle Hunziker in TV

Negli ultimi anni Michelle Hunziker ha condotto con grande successo diversi programmi, come per esempio alcune edizioni di Michelle Impossible, Io Canto Family e degli appuntamenti speciali dedicati ai Pooh e ad Andrea Bocelli. Senza contare la sua partecipazione a una delle serate dell’Eurovision Song Contest 2025, che si è tenuto in Svizzera.

Le ultime indiscrezioni sul suo futuro a Mediaset, tuttavia, hanno cominciato a far preoccupare i fan della conduttrice. Il profilo Twtitter La TV ha rivelato che “nella prossima stagione televisiva potrebbe non condurre alcun programma“. A intervenire, tuttavia, è stato Giuseppe Candela che ha affermato che si tratterebbe di una fake news.

A questo punto l’altra pagina ha risposto che Michelle Hunziker dovrebbe essere solo in giuria a Io Canto Generation, come avvenuto già in passato, ma non condurrebbe più Io Canto Family. Il giornalista ha quindi replicato: “Ancora? Ti ho detto che non è così“. La conferma definitiva di una delle due versioni la sapremo però molto presto, in quanto ora non vi è alcuna certezza.

La sera di martedì 8 luglio 2025 la stampa parteciperà alla presentazione dei palinsesti Mediaset, che poi verranno rivelati a tutta Italia in un secondo momento. I fan di Michelle non vedono l’ora di scoprire che cosa le riserverà il futuro, sicuri che in qualche modo la ritroveranno sul piccolo schermo. Vi terremo aggiornati con tutte le news del caso nel momento in cui ne sapremo di più.