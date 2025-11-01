Belen Rodríguez torna in TV come co-conduttrice del Gialappa Show su TV8. La showgirl argentina affiancherà Mago Forest nella terza puntata della stagione.

Gialappa Show, Belen Rodriguez co-conduttrice

Belen Rodriguez è pronta a tornare in televisione e lo farà tra pochi giorni. Sarà lei la co-conduttrice della nuova puntata del Gialappa Show, accanto a Mago Forest. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali del programma, che hanno pubblicato un post rivelando il nome dell’ospite speciale della prossima puntata.

La puntata, in onda lunedì 3 novembre in prima serata su TV8, vedrà quindi la showgirl argentina protagonista assoluta della terza serata di questa nuova stagione, che ha già ospitato Miriam Leone nella prima puntata e Gaia nella seconda.

Il ritorno di Belen Rodriguez al Gialappa Show segna un momento importante della sua carriera. Dopo un periodo di cambiamenti e progetti sperimentali tra Nove, Real Time e varie piattaforme, la conduttrice torna a occupare uno spazio di primo piano nella TV generalista italiana.

Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez è tornata anche in Rai, conducendo un nuovo programma radiofonico su Rai Radio 2. Inoltre, di recente è stata ospite del talk show Belve, dove si è raccontata senza filtri a Francesca Fagnani, parlando dei suoi progetti futuri e lasciando intendere una possibile partecipazione a Sanremo, dopo l’esperienza del 2011.

La presenza a Gialappa Show rappresenta quindi una bella e interessante ospitata per la trasmissione così come per la stessa Belen Rodriguez, pronta a rimettersi in gioco. Un programma leggero e divertente, pronta a regalare attimi di spensieratezza al pubblico di TV8! Appuntamento dunque a lunedì.

