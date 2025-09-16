Il trono di Uomini e Donne proposto a Rosario Guglielmi durante lo speciale di Temptation Island. La sua reazione….

La reazione di Rosario Guglielmi al trono di Uomini e Donne

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda l’attesissimo appuntamento con lo speciale di Temptation Island (QUI I DATI D’ASCOLTO). Dopo aver scoperto cosa è successo nel triangolo tra Valerio-Ary e Sarah e cosa si è verificato tra Denise e Marco, ampio spazio è stato dedicato a Lucia Iardo e Rosario Guglielmi, con dei clamorosi colpi di scena. Uno di questi riguarda proprio lui, diventato tronista di Uomini e Donne. Ma partiamo per ordine e scopriamo la sua reazione.

Vi abbiamo raccontato cosa è successo tra i due protagonisti di Temptation Island nel dettaglio, tra incomprensioni e verità taciute per troppo tempo. Mentre lei si sarebbe anche detta pronta a ricominciare e, di conseguenza, a provarci ancora; Rosario Guglielmi ha voluto invece metterci un punto definitivo. A quel punto, vista la scelta fatta, Filippo Bisciglia ha colto alla sprovvista il ragazzo:

“Senti, adesso Rosario devo chiederti una cosa. Devi venire con me. Ti porterò in un luogo”. Guglielmi è sembrato un po’ pensieroso e preoccupato, non riuscendo inizialmente a capire cosa stesse succedendo. A quel punto il ragazzo è stato portato davanti a una scalinata. “Tra poco dovrai scendere quelle scale e ti troverai solo, di fronte a una scelta. Riflettici. L’importante è che alla fine tu prenda una decisione”.

Scese le scale, alla sua destra, Rosario Guglielmi si è trovato davanti un tappeto rosso e alla fine di esso un trono. Simbolo che sta a significare SOLO una cosa: la proposta da parte della redazione di vederlo come tronista di Uomini e Donne. L’ex volto di Temptation Island è rimasto molto spiazzato e ha chiesto un attimo per pensarci, pur consapevole dei tempi ristretti a causa della registrazione.

Alla fine poi, come potete vedere, Rosario Guglielmi ha deciso di concedersi questa opportunità. Anche se scottato e deluso dalla precedente storia con Lucia Ilardo, ha voluto rimettersi in gioco a Uomini e Donne, nelle vesti di tronista.

Anticipazione questa fornita già nei giorni scorsi da Lorenzo Pugnaloni e ufficializzata proprio durante la puntata di ieri di Temptation Island. Probabilmente nel corso della registrazione di oggi di Uomini e Donne (qui le anticipazioni del 15 settembre) sarà caricato il video che conferma la presenza di Rosario Guglielmi nel dating show di Canale 5.