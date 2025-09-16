Dopo Temptation Island, Rosario e Lucia hanno provato a ricucire il rapporto, ma bugie e incomprensioni hanno rovinato tutto. Rosario ha scoperto che Lucia ha frequentato i tentatori anche dopo il programma e si è detto deluso e ferito.

Temptation Island, cosa è successo tra Lucia e Rosario

Il percorso di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo a Temptation Island ha appassionato il pubblico, ma si è chiuso tra fraintendimenti, accuse e verità non dette, almeno non subito. Tutto era iniziato con un gioco: Lucia si era avvicinata al single Andrea solo per provocare una reazione nel suo fidanzato. Rosario, colpito, aveva chiesto un falò di confronto anticipato. I due erano usciti insieme dal programma, apparentemente più uniti.

Ma la tregua è durata poco. Un mese dopo, Rosario ha scoperto che Lucia aveva rivisto Andrea a sua insaputa. Da lì, il crollo. Durante l’estate, Guglielmi ha inviato alla redazione numerosi videomessaggi per esprimere la sua delusione. In uno di questi ha detto:

“Come se non bastasse quello che già aveva fatto, si è guardata la puntata finale di Temptation Island con i tentatori. Ha organizzato una serata con i single. Io sono allibito… È come se quello che c’era da vedere fosse bello. Poi si è vista con Salvatore all’aeroporto, poi anche con Francesco. So che ha avuto un rapporto con Andrea, ma non mi specifica bene cosa c’è stato”.

Lucia a Temptation Island ha provato a spiegarsi: ha detto di essere andata a Napoli per qualche giorno e di aver rivisto i ragazzi solo in amicizia. Ha ammesso un legame con Salvatore, ma minimizzato: “C’è stato un feeling, ma non un interesse spropositato… è stato un momento. Con Andrea gli ho confessato tutto. Ho provato a ricominciare con Rosario, ma lui continuava a chiedermi solo cosa avevo fatto con Andrea e con Salvatore”.

I due si sono anche rivisti e hanno passato una notte insieme, tentando una riconciliazione. Ma Rosario di Temptation Island è rimasto troppo ferito: “A Posillipo mi ha detto la verità. Con Andrea non c’era stato solo un bacio… Poi è saltato fuori anche Salvatore. Non mi ha chiesto scusa. È stato troppo”.

A complicare tutto, una telefonata tra la madre di Lucia e Rosario, nella quale lui avrebbe detto che sua figlia aveva bisogno di aiuto e che la amava ancora. Davanti a al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, Rosario ha ammesso: “Sì, provo ancora dei sentimenti… ho sbagliato a dire certe cose alla mamma di Lucia”.

Ma nonostante l’emozione e le lacrime di Lucia – mostrata nel video del 4 settembre mentre lascia la casa di RosarioGuglielmi ha ammesso di essere rimasto molto ferito dopo quanto accaduto post Temptation Island. Le ha voluto bene, ma ora prova solo affetto, non più amore.

La vera svolta, però è arrivata sul finale. Filippo ha mostra a Rosario il trono di Uomini e Donne. Dopo un attimo di esitazione, Rosario si è seduto. Per lui ora comincia un nuovo capitolo dopo Temptation Island!