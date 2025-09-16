Dopo Temptation Island, Rosario e Lucia hanno provato a ricucire il rapporto, ma bugie e incomprensioni hanno rovinato tutto. Rosario ha scoperto che Lucia ha frequentato i tentatori anche dopo il programma e si è detto deluso e ferito.

Temptation Island, cosa è successo tra Lucia e Rosario

Il percorso di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo a Temptation Island ha appassionato il pubblico, ma si è chiuso tra fraintendimenti, accuse e verità non dette, almeno non subito. Tutto era iniziato con un gioco: Lucia si era avvicinata al single Andrea solo per provocare una reazione nel suo fidanzato. Rosario, colpito, aveva chiesto un falò di confronto anticipato. I due erano usciti insieme dal programma, apparentemente più uniti.

Ma la tregua è durata poco. Un mese dopo, Rosario ha scoperto che Lucia aveva rivisto Andrea a sua insaputa. Da lì, il crollo. Durante l’estate, Guglielmi ha inviato alla redazione numerosi videomessaggi per esprimere la sua delusione. In uno di questi ha detto:

“Come se non bastasse quello che già aveva fatto, si è guardata la puntata finale di Temptation Island con i tentatori. Ha organizzato una serata con i single. Io sono allibito… È come se quello che c’era da vedere fosse bello. Poi si è vista con Salvatore all’aeroporto, poi anche con Francesco. So che ha avuto un rapporto con Andrea, ma non mi specifica bene cosa c’è stato”.

Lucia a Temptation Island ha provato a spiegarsi: ha detto di essere andata a Napoli per qualche giorno e di aver rivisto i ragazzi solo in amicizia. Ha ammesso un legame con Salvatore, ma minimizzato: “C’è stato un feeling, ma non un interesse spropositato… è stato un momento. Con Andrea gli ho confessato tutto. Ho provato a ricominciare con Rosario, ma lui continuava a chiedermi solo cosa avevo fatto con Andrea e con Salvatore”.

I due si sono anche rivisti e hanno passato una notte insieme, tentando una riconciliazione. Ma Rosario di Temptation Island è rimasto troppo ferito: “A Posillipo mi ha detto la verità. Con Andrea non c’era stato solo un bacio… Poi è saltato fuori anche Salvatore. Non mi ha chiesto scusa. È stato troppo”.

A complicare tutto, una telefonata tra la madre di Lucia e Rosario, nella quale lui avrebbe detto che sua figlia aveva bisogno di aiuto e che la amava ancora. Davanti a al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, Rosario ha ammesso: “Sì, provo ancora dei sentimenti… ho sbagliato a dire certe cose alla mamma di Lucia”.

Ma nonostante l’emozione e le lacrime di Lucia – mostrata nel video del 4 settembre mentre lascia la casa di Rosario – Guglielmi ha ammesso di essere rimasto molto ferito dopo quanto accaduto post Temptation Island. Le ha voluto bene, ma ora prova solo affetto, non più amore.

La vera svolta, però è arrivata sul finale. Filippo ha mostra a Rosario il trono di Uomini e Donne. Dopo un attimo di esitazione, Rosario si è seduto. Per lui ora comincia un nuovo capitolo dopo Temptation Island!