Scopriamo insieme gli ascolti della puntata speciale di Temptation Island e poi… e poi, andata in onda lunedì 15 settembre 2025. Tutti i dettagli…

Gli ascolti dello speciale di Temptation Island

Canale 5 ieri sera (così come lunedì prossimo) ci ha riservato uno speciale dedicato al reality delle tentazioni, denominato Temptation Island e poi… e poi. Qui abbiamo avuto modo di conoscere il destino delle coppie che hanno preso parte al programma condotto da Filippo Bisciglia. Dalle sorprese riservate dal triangolo Valerio-Ary e Sarah per passare al destino di Denise e Marco o ancora i risvolti inaspettati tra Lucia e Rosario (con tanto di trono proposto).

Ma quanti ascolti ha registrato Temptation Island per questa puntata? A fornirci tutti i dettagli ci ha pensato Davide Maggio sul proprio sito. Il giornalista ha fatto sapere infatti che la trasmissione di Canale 5, andata in onda subito dopo La Ruota della Fortuna, ha avuto la meglio sulla concorrenza. il reality show ha registrato il 20,2% di share, radunando davanti allo schermo 2.804.000 spettatori.

Il pubblico dunque era curioso di scoprire tutti i risvolti delle storie dei protagonisti di Temptation Island. Dall’altra parte, invece, nella serata televisiva di ieri la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha conquistato 2.301.000 spettatori, pari a un ottimo 16.1% di share. Su Rai 2, la nuova puntata di Boss in Incognito ha intrattenuto 1.073.000 spettatori, con uno share del 7.3%, confermando un buon seguito per il format ora condotto da Elettra Lamborghini (che ha preso il posto di Max Giusti passato a Mediaset). Più contenuti i numeri per Rai 3, dove Autodifesa di Caino ha raccolto 419.000 spettatori, pari a uno share del 2.5%.

Passando a Mediaset, oltre Temptation Island, su Italia 1 il film d’azione The Foreigner con Jackie Chan ha tenuto incollati al piccolo schermo 820.000 spettatori. Ha registrato un 5.3% di share. Su Rete 4, il talk politico Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, ha interessato 664.000 spettatori, con uno share del 5.6%.

Temptation Island dunque si è confermato leader della serata e chissà quante altre sorprese ci riserverà nella prossima e ultima puntata!