Il discusso triangolo di Temptation Island tra Valerio, Ary e Sarah si è chiuso tra lacrime e scelte dolorose. È emerso che lui ha tradito la single proprio con la sua ex, perché si è reso conto di provare ancora dei sentimenti per lei. Ma come l’hanno presa la tentatrice e la sua ex fidanzata? Qual è stato il responso finale? I colpi di scena non sono mancati…

Cosa è successo tra Valerio, Ary e Sarah dopo Temptation Island

Il triangolo tra Valerio Ciaffaroni, Arianna “Ary” Mercuri e Sarah Esposito è stato uno dei momenti più discussi di Temptation Island… e poi…, e non ha deluso le aspettative: tra emozioni forti, rivelazioni dolorose e decisioni definitive, il loro percorso ha regalato dei veri colpi di scena inaspettati. Molti sviluppi, peraltro, erano già stati anticipati con precisione da Lorenzo Pugnaloni, sempre attento a svelare retroscena del programma.

La prima a incontrare Filippo Bisciglia è stata Ary, la single che aveva legato con Valerio durante il programma. La tentatrice di Temptation Island ha raccontato di aver trascorso le vacanze estive con lui, ma di non aver mai ricevuto chiarezza sui suoi veri sentimenti: “Sapevo le cose, ma in parte e in maniera un po’ diversa dai video visti. Lui non mi ha mai parlato di Sarah, invece nei video diceva di amarla”.

Il momento più duro per Ary è arrivato poco dopo, quando ha visionato dei filmati inediti di Valerio, girati proprio mentre erano insieme. Tra questi, c’è anche il racconto di Sarah, la ex di Valerio, che ha espressamente detto: “Ha fatto l’amore con me, mi ha detto che mi ama e poi ha deciso di andarsene per andare in vacanza con lei”.

Sentire queste parole ha provocato una reazione nella single di Temptation Island, che è crollata e scoppiata in lacrime. Delusa e ferita, ha preso la sua decisione: “Nessuna merita di essere trattata così”, con l’intenzione di chiudere ogni contatto con Valerio.

Anche Sarah, giunta poi davanti a Bisciglia, ha confermato il suo racconto e annunciato di voler voltare pagina: non vuole più investire energie in una relazione che l’ha solo delusa. “Da ora in poi, decido solo con la mia testa”, ha detto, piuttosto risoluta.

Infine è arrivato il confronto con Valerio. Il conduttore di Temptation Island gli ha apertamente chiesto di fare chiarezza, perché: “Non ci ho capito niente”. Dopo aver visto e ascoltato tutto, lui ha ammesso di essere confuso e ferito. Pur dichiarando di provare ancora forti sentimenti per Sarah, ha detto che non riesce a perdonarla completamente. Di Ary, invece, ha spiegato di stare bene con lei, ma: “Non posso iniziare una nuova storia se il mio cuore batte ancora per Sarah”.

Dunque alla fine Valerio ha scelto di restare single per capire cosa fare della propria vita, prima di intraprendere una nuova relazione.