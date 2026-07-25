Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Lele Adani, in particolare in riferimento alla sua telecronaca (a detta di molti esagerata) durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra. L’ex difensore, infatti, è stato definito poco professionale da molti utenti web per la sue “esultanze” ai goal dell’Albiceleste. Ma, polemiche a parte, dove vive oggi Adani?

Lele Adani, pioggia di critiche dopo la telecronaca Argentina-Inghilterra

Diciamolo subito: non è la prima volta che Lele Adani viene criticato per le sue telecronache un pò troppo “sentite” ma, dopo la semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra, le critiche si sono moltiplicate, vista la portata dell’evento calcistico. L’ex difensore è sembrato, per la maggior parte degli utenti social, poco professionale ed esagerato ai goal dell’Albiceleste tanto che, per la finale, era praticamente senza voce cosa che, tra l’altro, ha dato il via a una serie di post ironici sui vari social: “Adani afono è il regalo più bello della finale”, “L’hanno sedato”, “Adani senza voce è la vittoria di tutti”, “In Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla e stasera è afono.” Tralasciando un attimo le polemiche, andiamo a scoprire dove vive oggi Lele Adani.

Dove vive Lele Adani? La casa del commentatore Rai

Classe 1964, Lele Adani è nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, anche se è cresciuto a San Martino in Rio, un piccolo comune emiliano dove ha incominciato a dare i primi calci al pallone nella Sammartinese, la squadra del paese. Pur mantenendo ancora oggi un forte legame con la sua terra natale, Lele Adani ha scelto di vivere a Milano, città a cui è molto legato grazie al suo periodo nell’Inter e città perfetta per i suoi impegni lavorativi.

Lele Adani, la carriera come commentatore

Molti calciatori, quando appendono le scarpe al chiodo, scelgono di rimanere nell’ambiente, chi diventa allenatore, chi manager, chi opinionista sportivo e chi invece si lancia nella carriera di telecronista o commentatore. E’ quello che è accaduto a Lele Adani che, dopo una lunga carriera come difensore, giocando anche nell’Inter, ha scelto di diventare appunto commentatore tecnico. Il tutto parte nel 2010 a Sportitalia, per poi passare sino al 2020 a Sky Sport. Nel 2020 diventa anche volto della Bobo Tv, il format ideato da Christian Vieri che gli dà ancora più notorietà. Esperienza che Adani concluderà nel 2023 per divergenze con l’ex bomber nerazzurro. Dal 2021 approda in Rai, dove è opinionista alla “Domenica Sportiva” e commentatore tecnico nelle partire della Nazionale e, in questo 2026, anche ai Mondiali.