Una diretta Twitch nata come una semplice chiacchierata con i follower si è trasformata in un momento di polemica per Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è stata insultata da un passante per le sue origini napoletane e ha reagito difendendo la propria identità e il percorso costruito negli anni contro pregiudizi e stereotipi.

Zeudi Di Palma, dalle origini a Scampia al messaggio contro gli stereotipi

Nata e cresciuta a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli spesso raccontato attraverso la lente della criminalità, Zeudi ha più volte rivendicato il valore positivo del territorio da cui proviene, prendendo le distanze da qualsiasi rappresentazione riduttiva. Proprio a Scampia ha portato avanti un impegno concreto nel sociale. Insieme alla madre e ai fratelli è stata tra i fondatori dell’associazione La Sape, una realtà senza scopo di lucro nata per sostenere i ragazzi del quartiere, contrastare la dispersione scolastica e promuovere iniziative culturali e di inclusione.

Con la vittoria di Miss Italia a Salsomaggiore, Di Palma aveva rappresentato per molti un simbolo di riscatto sociale, portando sul palco nazionale una storia diversa rispetto ai luoghi comuni sul quartiere. L’episodio avvenuto durante la live Twitch si inserisce quindi in un contesto più ampio: quello della difficoltà, ancora oggi, per molte persone originarie del Sud Italia di sottrarsi a etichette e generalizzazioni.

“Sei di Napoli? Mafiosa”, Zeudi Di Palma denigrata da un passante

Quella che doveva essere una normale diretta con la propria community su Twitch si è trasformata in un momento di forte disagio per Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, già protagonista del Grande Fratello, era collegata online quando è stata avvicinata da un uomo, apparentemente un passante, che si è fermato a poca distanza da lei. L’incontro, inizialmente, sembrava essere nato in modo spontaneo e senza tensioni. La modella ha provato a coinvolgere l’uomo nella conversazione, chiedendogli se parlasse italiano e invitandolo a salutare le persone che stavano seguendo la trasmissione in diretta.

Dopo le prime battute, però, il dialogo ha assunto un tono diverso quando lo sconosciuto ha iniziato a fare domande sulla sua identità e sulle sue origini. Alla domanda sulla provenienza, Zeudi Di Palma ha risposto dichiarando con orgoglio di essere napoletana. Una risposta che ha portato il passante a pronunciare una frase offensiva: “La mafiosa”. Il commento, arrivato davanti agli occhi degli spettatori della live, ha immediatamente creato un clima di imbarazzo e sorpresa.

La replica di Zeudi Di Palma dopo il commento offensivo

L’associazione tra l’origine napoletana della giovane e la criminalità organizzata ha provocato la reazione immediata della modella, che ha deciso di interrompere il confronto con l’uomo. Rivolgendosi direttamente ai suoi follower, visibilmente infastidita, ha commentato: “Io l’ho detto che è un ritardato, mi ha chiamata mafiosa, ma quale mafiosa?”. Dopo lo scambio, la diretta è proseguita senza ulteriori confronti con il passante, mentre il video dell’accaduto ha iniziato a circolare sui social. Numerosi utenti hanno preso le difese di Zeudi Di Palma, sottolineando come il commento ricevuto rappresenti un esempio di pregiudizio nei confronti di un’intera comunità.

La vicenda ha riacceso il dibattito sugli stereotipi territoriali e sul modo in cui alcune persone continuano ad associare automaticamente Napoli e i suoi cittadini a fenomeni criminali. Un meccanismo che, secondo molti utenti intervenuti online, finisce per cancellare la complessità di una città fatta anche di cultura, tradizioni, talento e percorsi di riscatto.