La finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina non è stata soltanto uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, ma anche un autentico red carpet internazionale.

I vip presenti alla finale dei Mondiali 2026: un red carpet dedicato allo sport

Oltre 80 mila spettatori hanno riempito il MetLife Stadium, trasformando la sfida per il titolo mondiale in una straordinaria passerella di celebrità provenienti dal mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport. Prima ancora del calcio d’inizio, lo spettacolo era già iniziato con una ricca cerimonia d’apertura.

Sul palco si sono alternati artisti di fama mondiale come Robbie Williams, arrivato in scena con una tuta blu impreziosita da cristalli, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone, Swae Lee e Jennifer Hudson. A sorprendere il pubblico è stata anche la presenza di Tom Cruise, che ha rivolto un messaggio dedicato allo sport e alla capacità del calcio di unire persone provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera da grande evento ha accompagnato l’intera serata, rendendo la finale un appuntamento capace di fondere sport, spettacolo e intrattenimento.

Da Timothée Chalamet a Rihanna: tutti i vip presenti allo stadio

Sugli spalti non mancavano alcune delle coppie più seguite dello show business internazionale. Timothée Chalamet ha assistito alla partita insieme alla fidanzata Kylie Jenner, con la quale è stato immortalato mentre si scambiava un bacio durante l’incontro. Presenti anche Dua Lipa e Callum Turner, che hanno seguito la finale sfoggiando un look coordinato con occhiali da sole, mentre Rihanna e A$AP Rocky hanno assistito alla partita dall’area riservata sorseggiando champagne. Tra gli ospiti più fotografati figuravano anche Beyoncé e Jay-Z, reduci dai concerti allo Yankee Stadium, oltre a Victoria e David Beckham, da sempre grandi appassionati di calcio.

A sostenere l’Argentina c’erano invece Matt Damon e la moglie Luciana Barroso, che ha scelto di indossare la maglia dell’Albiceleste per l’occasione. L’elenco delle celebrità presenti era lunghissimo. Tra gli spalti sono stati avvistati anche Julia Garner, Anya Taylor-Joy, Christina Aguilera, Javier Bardem, Mick Jagger, Gabrielle Union, Will Ferrell, Kevin Hart, Serena Williams, Pharrell Williams, Jon Hamm, Adrien Brody, Trevor Noah, Richard Gere, Jason Sudeikis e Dwyane Wade. Non sono mancati nemmeno protagonisti dello sport americano come Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns dei New York Knicks, il cestista Victor Wembanyama e l’ex stella della NFL Rob Gronkowski. Dalle finali NBA a Wimbledon, passando per la Formula 1, il 2026 si sta confermando un’estate ricca di grandi eventi sportivi seguiti dalle star di tutto il mondo. La finale dei Mondiali ha rappresentato uno degli appuntamenti più esclusivi, capace di richiamare in un unico stadio alcune delle personalità più influenti dello spettacolo internazionale.