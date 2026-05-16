Dove vive Riccardo Cocciante? Il cantante ha scelto di allontanarsi dall’Italia insieme alla moglie. Da oltre vent’anni vive in Irlanda, lontano dai riflettori italiani, con la moglie Catherine e il figlio David. L’artista conosce ben nove lingue diverse e ha vissuto in diversi continenti.

Dove vive Riccardo Cocciante: si è trasferito fuori dall’Italia

Riccardo Cocciante è nato a Ho Chi Minh da padre italiano e madre francese e da molti anni ha deciso di andare a vivere fuori dall’Italia. Stiamo parlando di uno dei pochi cantautori italiani che ha scelto di vivere in vari continenti, aumentando anche la sua cultura, che si riflette anche sulla sua musica. Le sue radici multiculturali lo hanno probabilmente spinto a compiere delle scelte personali che lo hanno allontanato dal nostro Paese, in cui ha sempre avuto un successo davvero molto importante.

Riccardo Cocciante ha scelto di vivere a Dublino, in Irlanda, da oltre vent’anni. Il cantautore condivide una casa immersa nel verde con la moglie Catherine Boutet e il figlio David. Nella capitale irlandese ha trovato il suo luogo del cuore, dove potersi occupare della sua famiglia e della sua musica, lontano dai riflettori italiani. Tutto sembra essere nato dall’incontro con Bill Whelan, compositore irlandese. Grazie a questa grande amicizia Riccardo Cocciante ha avuto modo di conoscere meglio la tradizione musicale irlandese, tanto da trovare a Dublino il luogo ideale per il suo lavoro e la sua vita quotidiana.

Riccardo Cocciante vive lontano dall’Italia: dove ha vissuto nella sua vita

Riccardo Cocciante è nato a Ho Chi Minh City e all’età di undici anni si è trasferito con la sua famiglia a Roma. Per lui il passaggio in Europa è stato l’inizio del suo percorso nella musica e della sua straordinaria carriera. Il cantante è riuscito a conoscere la tradizione musicale italiana e a entrare in questo mondo che gli ha aperto le sue porte con grande entusiasmo. Nonostante la grande gratitudine per l’Italia non ha mai dimenticato le sue origini multiculturali.

Con il passare degli anni ha espresso un forte desiderio di esplorare nuovi luoghi, cosa che ha avuto la fortuna di fare anche grazie alla sua musica. Ha vissuto in Francia e anche negli Stati Uniti. La voglia di vivere lontano dall’Italia ha preso forma, fino a farlo stabilire definitivamente a Dublino. Grazie ai suoi viaggi e al suo grande talento, Riccardo Cocciante ha avuto modo di imparare ben nove lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, russo, coreano, polacco, fiammingo e kazako. Ha assorbito moltissime culture che lo hanno reso ancora più profondo e intenso anche nella sua musica.