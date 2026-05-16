Cristiano Ronaldo guadagna una cifra impressionante ogni giorno e il suo patrimonio è davvero alle stelle. Ecco i dettagli.

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più amati di sempre ed è anche il primo della storia ad aver guadagnato più di un miliardo di dollari durante la carriera. Ha dei guadagni altissimi dentro e fuori dal campo. Scopriamo insieme quanto guadagna al giorno.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo al giorno? Le cifre incredibili

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia ad aver guadagnato più di un miliardo di dollari durante la carriera, come riportato da Forbes e Bloomberg. CR7 è una vera e propria macchina genera soldi e non solo nell’ambito dello sport, ma anche in molti altri. Nel corso degli anni è diventato uno dei calciatori più forti, ma anche un incredibile imprenditore.

Tenendo conto solo dello stipendio ufficiale, è stato stimato che Cristiano Ronaldo guadagna quasi 550.000 euro al giorno, una cifra davvero incredibile. Il guadagno al minuto è di circa 380 euro. Un guadagno che aumenta costantemente in base agli sponsor, alle attività commerciali, alle pubblicità di cui è protagonista. Nel 2023 ha accettato l’offerta dell’Al-Nassr, con un contratto firmato fino a giugno 2025 e poi rinnovato fino al 2027, per uno stipendio da 200 milioni di euro a stagione, con un bonus di 28 milioni di euro alla firma.

Cristiano Ronaldo, primo calciatore miliardario: il patrimonio

Cristiano Ronaldo è entrato a tutti gli effetti nel mondo dei miliardari, diventando il primo calciatore della storia a raggiungere questo traguardo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il suo matrimonio ammonta a 1,4 miliardi di dollari. CR7 è riuscito a trasformare la sua carriera sportiva in un vero e proprio impero economico, con guadagni incredibili in diversi ambiti. Le sponsorizzazioni con marchi di lusso e sportivi, come Armani e Nike, gli hanno consentito di aumentare a dismisura il suo patrimonio. Nel 2016 ha firmato un contratto a vita con Nike per 20 milioni di dollari l’anno. Altri sponsor sono Altice, Binance, Delivery Hero, Herbalife, Panini e Therabody.

Secondo quanto riportato da Forbes, Cristiano Ronaldo risulta lo sportivo più pagato al mondo con un patrimonio destinato ad aumentare. Si tratta del calciatore con più goal all’attivo della storia del calcio, è la prima persona al mondo ad aver sorpassato la quota di 500 milioni di follower e ha tantissimi guadagni extra campo. Ha fatto anche molti investimenti, una linea di abbigliamento intimo “CR7 Underwear” e una di profumi, ha aperto sei hotel a cinque stelle ed è molto attivo sui social come sponsorizzazioni.