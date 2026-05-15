Dove vive Pier Luigi Bersani? Nonostante il suo lavoro nella politica, ha deciso di non trasferirsi a Roma, ma di rimanere nel suo paesino d’origine, dove si sente a casa da sempre. Un luogo per lui molto importante, dove ha deciso di trascorrere tutta la vita.

Dove vive Pier Luigi Bersani? La scelta del politico

Pier Luigi Bersani è nato il 29 settembre 1951 a Bettola, un comune della Val Nure, in provincia di Piacenza, in mezzo alle montagne. Un paesino di quelli in cui tutti si conoscono, in cui si incontra sempre qualcuno con cui chiacchierare e dove ci si sente davvero a casa. Bersani è nato da una famiglia di artigiani. Suo padre, Giuseppe Bersani, era anche un meccanico e un benzinaio. Ha anche un fratello che si chiama Mauro e che lavora come medico. Crescere a Bettola lo ha segnato profondamente, tanto che ha deciso di continuare a vivere lì la sua vita.

Lo stesso Bersani, in un’intervista, ha raccontato di aver deciso di non comprare casa a Roma, nonostante fosse più comoda per il suo lavoro, perché sente forte il significato delle proprie radici. “Sa che essere provinciale mi ha aiutato in politica? Perché vai al bar, incontri al parcheggio, trovi l’amico in farmacia…” ha dichiarato in un’intervista ad ArticoloUno qualche anno fa.

Pier Luigi Bersani, la vita privata: il lungo matrimonio, i figli e la malattia

Pier Luigi Bersani ha conosciuto la moglie Daniela Ferrari nel 1970, su una corriera. Lei era una studentessa di Farmacia e lui le chiese se aveva un fiammifero per accendere una sigaretta. Lei gli rispose che non fumava, ma da quel momento non si sono più lasciati. Nel 1980, dieci anni dopo, i due si sono sposati e durante la loro vita insieme hanno avuto due figlie: Elisa e Margherita. Un grande amore che ha portato alla nascita di una famiglia molto unita.

Pier Luigi Bersani ha dedicato tutto se stesso alla sua carriera politica, dopo una laurea in Filosofia e un’esperienza come insegnante, senza mai mettere da parte la sua famiglia e il suo legame con la sua terra d’origine. Diversi anni fa ha affrontato un’emorragia subaracnoidea ed è stato ricoverato e operato d’urgenza. In quell’occasione ha avuto il sostegno della sua famiglia e anche dei suoi colleghi politici. Da qualche anno è diventato felicemente nonno e ama trascorrere la sua vita lontano dai riflettori, cercando di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.