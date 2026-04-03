Un momento di televisione leggera ha attirato l’attenzione del pubblico durante l’ultima puntata di La Volta Buona, dove l’ospite Jasmine Carrisi si è lasciata andare a una confessione sulla propria vita sentimentale. Sollecitata dalle domande dirette della conduttrice Caterina Balivo, la giovane artista ha rivelato di essere fidanzata con Aitam, trasformando un’intervista informale in un piccolo caso di cronaca rosa che ha subito acceso curiosità e reazioni.

Jasmine Carrisi: percorso personale, famiglia e carriera

Figlia d’arte, Jasmine Carrisi è cresciuta in un contesto familiare complesso e molto noto, essendo la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Nel corso dell’intervista, la giovane ha ricordato il proprio percorso professionale tra musica, televisione e recitazione, costruito tra studi universitari a Milano e prime esperienze artistiche. Il suo debutto cinematografico risale al 2018 con La dama e l’ermellino, seguito da apparizioni televisive e progetti musicali come i singoli Ego e Calamite. Oggi continua a portare avanti la propria identità artistica, cercando un equilibrio tra la notorietà del cognome e il desiderio di affermarsi con uno stile personale.

Intervista a Jasmine Carrisi: la rivelazione inaspettata da Caterina Balivo

Durante l’ultima puntata di La Volta Buona si è creato un clima informale e spontaneo che ha portato a un momento di cronaca rosa inaspettato. Ospite della trasmissione è stata Jasmine Carrisi, subito coinvolta dalla conduzione diretta di Caterina Balivo. Senza troppi preamboli, la conduttrice ha posto una domanda personale che ha spinto la giovane artista a uscire allo scoperto con una dichiarazione chiara e immediata: “Se ho un fidanzato? Sì, sono innamorata”. Un’affermazione breve ma sufficiente a catturare l’attenzione del pubblico presente e dei telespettatori.

Jasmine Carrisi, l’amore con Aitam: chi è il nuovo fidanzato della cantante

Nel continuo del dialogo, Jasmine ha aggiunto ulteriori dettagli sulla sua relazione, mantenendo un tono leggero e naturale. Con una battuta ha commentato: “Poverino, mi dispiace per lui”, prima di spiegare che il partner è più giovane di lei di circa un anno e mezzo. Ha anche accennato al giudizio della famiglia, sottolineando che, pur non avendolo ancora presentato, i genitori approvano la relazione: “Approvano, ormai sono grande, però non l’hanno ancora conosciuto perché stiamo insieme da poco”. Una storia quindi recente, vissuta con serenità e senza particolari pressioni esterne.

La cantante ha poi deciso di condividere anche l’identità del ragazzo, anticipando eventuali curiosità del pubblico: “Lui è di Milano, ha origini marocchine e si chiama Aitam”. Questo passaggio ha trasformato la semplice confessione in un racconto più completo, rendendo pubblico un aspetto della sua vita privata finora riservato. Il clima in studio si è ulteriormente alleggerito grazie all’intervento ironico della conduttrice, che ha salutato simbolicamente il giovane: “Aitam, noi ti salutiamo, ti vorremmo tanto conoscere e ti aspettiamo. Comportati bene perché lei è sotto la mia protezione”.