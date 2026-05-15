Tra Belen Rodriguez e Olly ci sarebbe stato un flirt. I nomi della showgirl e del cantante erano già stati accostati la scorsa estate, ma ci sarebbero nuove indiscrezioni.

Flirt Belen Rodriguez e Olly: le parole della showgirl

La scorsa estate si era parlato a lungo di una vicinanza tra Belen Rodriguez e Olly. A quei tempi nessuno dei due aveva voluto confermare o smentire le voci di un presunto flirt. Sono passati molti mesi, ma si è tornato a parlare di questo argomento, con un’indiscrezione che è stata pubblicata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha spiegato che durante una serata in un famoso locale di Milano, Belen Rodriguez avrebbe confidato a una ragazza di aver effettivamente avuto un flirt con Olly. Una rivelazione che fa subito pensare che le voci circolate la scorsa estate siano vere.

Parpiglia ha annunciato che tra Belen e Olly era tutto vero. La rivelazione della showgirl sarebbe stata fatta l’11 maggio nel locale Dry di Milano. Due ragazze avevano prenotato un tavolo ma quando sono arrivate hanno trovato Belen Rodriguez da sola che aspettava un’amica e hanno deciso di trascorrere la serata insieme e aspettare con lei l’amica. “Due mesi fa ho avuto un flirt con Olly. Un flirt durato una sola sera” avrebbe confidato Belen Rodriguez, come riportato da Gabriele Parpiglia. Se questa rivelazione fosse vera, quelle circolate nei mesi scorsi non erano solo voci di corridoio ma qualcosa di molto più solido.

Belen Rodriguez e Olly: rivelazioni e vicinanze inaspettate

Le voci su Belen Rodriguez e Olly sono circolate lo scorso giugno, quando lei aveva pubblicato su Instagram una clip con la didascalia rivolta al cantante. “Lui mi prenderà per pazza, ma non riesco proprio a smettere di ascoltarlo” aveva scritto la showgirl. “Ma no, non mi offendo assolutamente” aveva replicato Olly. La risposta era stata ricondivisa da Belen con tanto di cuoricino. I due erano poi stati visti insieme nell’area vip al concerto di Marracash a San Siro, dove hanno scherzato e chiacchierato molto.

Un flirt che, però, secondo le parole della showgirl riportate da Parpiglia, sarebbe durato davvero poco. Intanto, il giornalista ha parlato anche di un legame speciale e molto stretto tra Belen e Samurai Jay, con cui ha collaborato per il video del singolo Ossessione e l’esibizione sul palco di Sanremo. La sera in cui Belen ha trascorso il tempo con le due ragazze nel locale di Milano è arrivato anche il cantante e la showgirl ha dichiarato di avere con lui un rapporto molto stretto.