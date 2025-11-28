Dua Lipa ha sorpreso i fan con un saluto in italiano nello spot delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, diventando subito virale sui social e avvicinando il pubblico più giovane all’evento.

Spot Milano Cortina 2026: Dua Lipa parla italiano

Dua Lipa ha colto di sorpresa l’Italia (e non solo) con un inatteso saluto in italiano nel nuovo spot ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il video, che ha rapidamente fatto il giro del web, si è rivelato una mossa vincente per promuovere l’evento sportivo, che vedrà protagonista il nostro Paese nel 2026.

Nel breve filmato, la popstar apre con un disinvolto e amichevole “Ciao ragazzi, ci vediamo dopo”. Un saluto che ha immediatamente conquistato i fan, in particolare quelli italiani, che si sono riversati sui social per esprimere il loro entusiasmo e orgoglio nel sentirla parlare la nostra lingua. Il video è stato pubblicato sui canali social ufficiali e sulle piattaforme della NBC, diventando subito virale.

La partecipazione di Dua Lipa come testimonial internazionale per Milano-Cortina 2026 è stata una scelta strategica che ha dato visibilità globale all’evento. Il suo appeal internazionale non solo arricchisce l’immagine dell’Italia come nazione ospitante, ma rafforza anche il messaggio che le Olimpiadi Invernali sono un appuntamento che unisce sport, musica e pop culture.

La scelta di includere una figura come Dua Lipa conferma la volontà di Milano-Cortina 2026 di rivolgersi a un pubblico giovane.

Il video, che ha fatto impazzire il web, ha visto un immediato afflusso di commenti e meme da parte dei fan italiani. Dua Lipa, con il suo saluto in italiano, ha dato un tocco personale alla campagna promozionale.

Il saluto di Dua Lipa, semplice e spontaneo, è già entrato nella storia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Con questo gesto, l’Italia si presenta non solo come una meta sportiva, ma come un luogo dove la musica e lo spettacolo si uniscono agli eventi internazionali di grande portata.

