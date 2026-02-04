Belén, Fagnani e Santamaria: quando la quarta serata diventa un crossover tra cinema, gossip e TV Scorrere i nomi dei…

Belén, Fagnani e Santamaria: quando la quarta serata diventa un crossover tra cinema, gossip e TV

Scorrere i nomi dei trenta brani provoca un misto di euforia e pura curiosità. La domanda sorge spontanea: cosa ci fanno Francesca Fagnani e Belén Rodríguez in gara, seppur come ospiti? La “belva” nazionale si ritroverà faccia a faccia con Fulminacci sulle note di “Parole parole”. Vedere la giornalista più temuta d’Italia alle prese con un pilastro della canzone, senza poter sfoderare l’agenda rossa per fare domande scomode, è il vero corto circuito di questa edizione.

Dall’altra parte abbiamo Samurai Jay che, supportato dalla tromba di Roy Paci, schiera nientemeno che Belén Rodríguez per “Baila morena”. Qui il rischio di trasformare l’Ariston in una spiaggia di Formentera a Ferragosto è altissimo, ma il sapore del trash d’autore è proprio ciò che tiene incollati i telespettatori ai social.

Claudio Santamaria accompagnerà Malika Ayane

Il fattore “pellicola” con Santamaria: la voce che salva in questo cocktail di volti prestati al microfono, spunta un attore amatissimo. Claudio Santamaria accompagnerà Malika Ayane nel classico “Mi sei scoppiato dentro il cuore”. Qui, tra un ciak di Muccino e l’altro, c’è della sostanza: Santamaria canta per davvero e il duetto promette di essere l’unico momento in cui la musica tornerà al centro, lontano dal chiacchiericcio dei personaggi televisivi. Il resto è un delizioso frullato di generazioni che si incrociano, tra vecchie glorie e scommesse dell’ultimo minuto. Mancano ormai pochissimi giorni e l’Ariston è pronto a riaccendere le luci: non resta che sedersi in prima fila e lasciarsi trasportare dalla magia e dalle follie, della kermesse più amata d’Italia.

