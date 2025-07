È finita per una discussa coppia di Temptation Island. Lui ha parlato di mancanze di rispetto e sofferenza, lei ha risposto con dure accuse sui social: “Quando finirai di dire caz**te?”. Dopo un periodo difficile, la rottura sembra essere ormai definitiva.

Temptation Island, è finita per la discussa coppia

Si è chiusa, per la seconda volta, la relazione tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ex protagonisti dell’undicesima edizione di Temptation Island. Dopo settimane di voci e tensioni sui social, la conferma ufficiale è arrivata direttamente da Lino, che ha rotto il silenzio con un lungo sfogo su Instagram.

«In tanti mi scrivete, mi fate domande, cercate di capire. Allora vi dico solo questo: ho deciso di chiudere la mia relazione. Non perché sia facile, non perché non ci abbia provato. Ma perché da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata. Che non mi dà più attenzioni e mi manca di rispetto. Continua a sminuirmi proprio come ha fatto anche durante il programma.», ha scritto Lino di Temptation Island.

Instagram Stories – Lino Giuliano di Temptation

L’ex volto di Temptation Island ha aggiunto di aver cercato di salvare il rapporto anche con l’aiuto di uno psicologo: «Per questa relazione sono andato anche da uno psicologo DA SOLO. Per cercare di salvare qualcosa, per capire se il problema ero io, per non mollare. Perché ci credevo davvero. Ma quando sei l’unico a lottare, prima o poi capisci che non è amore, è solo sofferenza.»

In un’altra storia qualche giorno prima aveva scritto: «Oggi l’amore dura finché dai. Finché offri viaggi, cene, regalie e comodità… I sentimenti sono diventati contratti non firmati.»

Come ha reagito Alessia

La replica di Alessia di Temptation Island è arrivata poche ore dopo, piuttosto secca e decisa. Si tratta di una storia Instagram con uno screenshot censurato di una chat, accompagnato dalla frase: «Quando finirai di raccontare ca**ate? Non è mai troppo tardi per guardarsi allo specchio e capire la verità. Over.»

Storia Instagram Alessia Pascarella – Temptation Island

Poco dopo la storia in questione è stata eliminata, ma la Pascarella è tornata a scrivere:

“La mia vita privata non è più social da un pezzo. Ma vedo che c’è ancora chi vive di illusioni e teatrini. È iniziata una nuova edizione di Temptation, fatevene una ragione: la nostra è finita. Mai stata mantenuta. Mai avuto bisogno di nessuno per vivermi la vita. Il silenzio l’ho scelto per rispetto, ma ora basta. Chi finge maturità, impari prima la verità. Perché la pazienza ha un limite. E io l’ho quasi superato. Ho cancellato la storia precedente, perché di schifezze da pubblicare ne avrei tante… Ma mi vergogno io, per prima. Come hai visto, il coraggio non mi manca. E se serve, non mi limiterò a pubblicare altro. Ora basta con questi teatrini. Chiudiamola qui”.

La guerra social sembra solo all’inizio, ma una cosa è certa: tra Lino e Alessia di Temptation Island l’amore sembra davvero finito.