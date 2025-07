Caterina, figlia di Simona Ventura, ha superato l’esame di maturità. La conduttrice ha celebrato il traguardo con un post emozionante su Instagram: “È stato un trionfo, sono orgogliosa di te”, ha scritto la conduttrice.

La figlia di Simona Ventura si diploma

Mentre si parla del suo ritorno alla conduzione (stavolta al debutto con il Grande Fratello anche se ci sono nodi da sciogliere), Simona Ventura ha un altro bel motivo per festeggiare. Un momento di grande gioia, che ha voluto condividere pubblicamente l’orgoglio per un importante traguardo raggiunto dalla figlia Caterina.

La ragazza ha infatti superato l’esame di maturità, concludendo il suo percorso scolastico tra emozione e soddisfazione. Per celebrarla, Simona Ventura ha scritto un post su Instagram, accompagnato da alcune foto che la ritraggono insieme alla figlia e al compagno Giovanni Terzi.

Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura, che l’ha accolta nella sua vita e poi formalmente adottata nel 2014. Il loro legame è sempre stato molto stretto e affettuoso, e anche in questa occasione, la conduttrice ha voluto sottolineare quanto sia fiera del cammino affrontato dalla ragazza.

«Sei matura, sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà (come è giusto che sia) ma alla fine è stato un trionfo. Ti voglio bene», ha scritto Simona Ventura nella sua dolce dedica. Parole ricche d’amore e molto sentite.

Post Instagram Simona Ventura

Simona ha sempre parlato apertamente del suo rapporto con Caterina, e questo diploma rappresenta non solo una tappa scolastica, ma anche una vittoria personale per entrambe. La dedica sui social è stata subito sommersa da like e commenti, che hanno applaudito la ragazza per il risultato e la mamma per il sostegno e le dolci parole.

Festa e tanto amore per la Ventura e la sua famiglia. Congratulazioni da tutti noi Caterina!