Ieri sera in occasione del big-match tra Roma e Juventus, lo Stadio Olimpico ha omaggiato l’attore Antonello Fassari, morto sabato all’età di 72 anni. Era un grande supporter giallorosso e la squadra così come i tifosi l’hanno ricordato con affetto e un caloroso applauso.

L’omaggio dell’Olimpico ad Antonello Fassari

Appena due giorni fa, nel tardo pomeriggio, è giunta una notizia che ha lasciato tutti senza parole: il noto attore Antonello Fassari è morto all’età di 72 anni. Dopo l’annuncio tanti amici e colleghi lo stanno ricordando con estremo affetto, così come tanti utenti sui social che si erano affezionati a lui e ai personaggi che ha interpretato in carriera.

Un bellissimo omaggio per Antonello Fassari è arrivato non solo da Claudio Amendola, ma anche dallo Stadio Olimpico. Per chi non lo sapesse infatti l’attore era un grande tifoso della Roma. E proprio ieri sera prima del calcio d’inizio per il big match domenicale tra i padroni di casa della Roma e gli ospiti della Juventus, lo speaker ha speso due parole per Fassari, ricordandolo con affetto e commozione.

Dalla Curva Sud si è sollevato lo striscione “Buon viaggio, Antonello” e un lungo accorato applauso per lui. Un omaggio sentito quello dell’intero stadio, come potete vedere da queste immagini:

“Antonello Fassari era uomo di spettacolo, di varietà e di teatro, di serie televisive e di cinema comico e drammatico”, si sente dall’impianto audio del campo. Questo il video del momento, condiviso poi sui social e diventato virale.

In occasione di Roma-Juve allo Stadio Olimpico ieri era presente anche Carlo Verdone, che esattamente come Fassari ama il calcio e appunto il club citato. I colleghi di SuperGuida TV hanno raccolto alcune dichiarazioni del regista, quando gli è stato chiesto un ricordo del collega Antonello Fassari: “Un caro amico, una persona deliziosa e persona perbene. Un pezzo di Roma”, ha detto prima di andare via.