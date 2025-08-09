All’età di 82 anni è morto Ludovico Peregrini, il celebre “Signor No” di Rischiatutto. Figura storica della TV italiana, fu autore e collaboratore di Mike Bongiorno per oltre 40 anni. L’ultima apparizione risale ad aprile 2024 a La Volta Buona, con Caterina Balivo.

Morto a 82 anni Ludovico Peregrini

È morto a 82 anni Ludovico Peregrini, conosciuto da milioni di telespettatori come il “Signor No” di Rischiatutto. A dare la notizia all’Ansa è stata la sua famiglia, che gli è rimasta accanto fino all’ultimo. L’uomo è scomparso in Bretagna, dove viveva da tempo. “È rimasto fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti”, hanno dichiarato la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna.

Nato a Como il 27 giugno 1943, Ludovico Peregrini si laureò in Lettere all’Università Cattolica di Milano. Il suo ingresso nel mondo della televisione avvenne grazie a un amico che lavorava in Rai. Dopo una prima esperienza con Pippo Baudo in Settevoci, la svolta arrivò nel 1970 quando iniziò la sua lunga collaborazione con Mike Bongiorno per Rischiatutto.

Il suo compito era quello controllare il rispetto delle regole durante il quiz. Proprio per la sua fermezza – anche con lo stesso Mike – conquistò il soprannome di “Signor No”, diventando una figura simbolo del programma e della televisione italiana.

Nel corso della sua carriera ha lavorato a molti altri show di successo, come La Ruota della Fortuna, Scommettiamo?, Bravo Bravissimo, Chi Vuol Essere Milionario?, spesso al fianco di grandi nomi della TV come Gerry Scotti. Nel 1997 curò anche la direzione artistica del Festival di Sanremo con Mike Bongiorno.

Oltre alla TV, Ludovico Peregrini ha scritto brani per artisti come Toto Cutugno, Mina e Mino Reitano. Nel 2016 è tornato in televisione con Fabio Fazio nel remake di Rischiatutto. La sua ultima apparizione risale ad aprile 2024, in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona.

Novella2000.it si stringe intorno alla famiglia per la scomparsa di Ludovico Peregrini.