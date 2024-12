Momenti di grande preoccupazione in Fiorentina-Inter: malore per Edoardo Bove, che si è accasciato a terra. Giocatori in lacrime

Momento di paura durante Fiorentina-Inter. Il centrocampista della Viola, Edoardo Bove ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. I giocatori in lacrime in mezzo al campo e partita sospesa. Gli ultimi aggiornamenti.

Malore per Bove durante Fiorentina-Inter

Sarebbe dovuta essere una partita di calcio bellissima tra due squadre molto apprezzate come Fiorentina e Inter. La sfida al Franchi, però, al 17esimo minuto del primo tempo si è fermata bruscamente per il malore di Edoardo Bove.

L’ex centrocampista della Roma, ora in forza alla squadra di Firenze, si è accasciato a terra privo di sensi e immediatamente è stato trasportato da una barella verso l’ambulanze, lasciando così il terreno di gioco. La partita dunque è stata sospesa per un’emergenza medica grave e le squadre si sono ritirate nel tunnel degli spogliatoi tra le lacrime.

La ricostruzione

Nel momento del malore di Edoardo Bove, il gioco era fermo per via del check del Var, a seguito del goal annullato all’Inter, realizzato da Lautaro Martinez, su assist di Bisseck. L’arbitro Doveri ha dunque fermato il gioco per alcuni istanti. Dall’altra parte dopo qualche battibecco, il centrocampista era invece in disparte ad allacciare le scarpe.

Improvvisamente però ha attirato l’attenzione dei suoi compagni, quando si è accasciato a terra. I suoi compagni e avversari hanno subito mostrato profonda preoccupazione. Immediato l’intervento da parte dei sanitari, poi l’ambulanza è stata raggiunta in seguito. Bove è stato così trasferito all’ospedale Careggi di Firenze.

Il giocatore della Fiorentina Bove, si accascia a terra al 17esimo del primo tempo. Con il cuore in gola spero che tutto si risolva per il meglio. Forza ragazzo!!🍀 pic.twitter.com/EVNjDjrbRZ — Piergiulio 🚴🏻‍♂️🌵🐝 (@Piergiulio58) December 1, 2024

Durante uno dei collegamenti di Sky Sport, Fabio Caressa ha fatto sapere di aver ricevuto una notizia molto importante: “Edoardo Bove respira autonomamente, il giocatore avrebbe ripreso conoscenza”.

Tutti i compagni di squadra della Fiorentina sono chiaramente molto scossi e sono crollati in lacrime sul rettangolo di gioco. Per tale ragione la partita, per volere dei due club e dell’arbitro Doveri, è stata sospesa. Non è pensabile chiaramente che il match possa riprendersi in un momento come questo. Quindi si attendono aggiornamenti.

Per ora lo stadio è ancora pieno di spettatori, che sperano di ricevere notizie positive e che Edoardo Bove possa riprendersi quanto prima. Novella2000.it si stringe intorno al club viola e al calciatore. Forza Edoardo!