NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Novembre 2022

GF Vip 7

Il gesto di Daniele Dal Moro non passa inosservato

Quest’anno a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7 c’è anche Daniele Dal Moro. Come sappiamo per l’ex tronista di Uomini e Donne si tratta della seconda partecipazione al reality show. Qualche anno fa infatti il Vippone ha partecipato all’edizione Nip, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Durante questa seconda esperienza tuttavia Daniele sta dividendo il pubblico. Mentre in molti stanno supportando e sostenendo Dal Moro, tanti altri lo stanno accusando di non mettersi abbastanza in gioco, e di non stare affrontando nel migliore dei modi questo percorso. Nel mentre nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che coinvolge proprio l’ex tronista. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni attenti utenti hanno notato che Daniele ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7. Dal Moro, per distrazione, ha fumato in camera da letto, cosa che è assolutamente vietata. I Vipponi infatti hanno l’obbligo di fumare solo ed esclusivamente in giardino. Daniele tuttavia si è immediatamente resto conto della gaffe, e a quel punto ha cercato di far finta di nulla, nascondendo la sigaretta elettronica. L’accaduto non è però sfuggito agli occhi attenti del web, e in molti si stanno già chiedendo se per l’ex tronista ci sarà un richiamo (QUI per vedere il video).

Nel mentre alcuni giorni fa Daniele Dal Moro ha fatto una rivelazione sul suo conto che ha lasciato il web senza parole. Il Vippone ha infatti raccontato di aver baciato soltanto una ragazza negli ultimi 4 anni, e ha spiegato il perché. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Negli ultimi quattro anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita. Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla. Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà”.