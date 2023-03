NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

GF Vip: Daniele Dal Moro abbandona?

Daniele Dal Moro sta creando un po’ di apprensione tra i suoi fan in queste ultime ore. E non parliamo solo della situazione sempre pi in bilico con Oriana Marzoli. Il vippone, infatti, durante una conversazione proprio con la coinquilina ha svelato di non stare bene e che, se dovesse continuare così, potrebbe abbandonare la Casa del GF Vip 7.

La conversazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, come mostrato dal video sottostante, si è verificata in cucina. La venezuelana ha cercato di indagare e domandare al ragazzo ste stesse male. L’imprenditore ha ammesso di non stare bene, senza addentrarsi troppo nel discorso. A insistere ancora la Marzoli, che ha voluto sapere quale fosse l’origine del suo malessere: “Ti senti male? Hai tipo mal di testa o cosa?”.

A quel punto Daniele Dal Moro ha fatto capire che non si tratta di questo e che alla base c’è dell’altro: “Oriana che mal di testa… Io quando dico che sto male, sto male davvero. Non per finta”. Non contenta Oriana ha riprovato a chiedere al vippone cosa si sente per stare in questo stato, ma lui ha preferito non parlarne: “Non sto qua a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo”, ha troncato.

Vista la pressione di Oriana Marzoli nel voler conoscere a tutti i costi i retroscena dell’inquietudine da lui manifestata, Daniele Dal Moro ha vuotato il sacco: “Se sto più male di così, mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco. Ok? Basta. Non ti posso dire cos’ho. Te l’ho detto… se sto più male di così mi fanno andare via. Quello che faccio fuori della mia vita è una scelta mia, ma qui dentro la responsabilità è di altri”.

A questo punto, come vediamo dalla clip, la regia ha staccato, stoppando così la conversazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Vedremo cosa accadrà!