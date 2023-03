NEWS

Andrea Sanna | 31 Marzo 2023

GF Vip 7

Richiamo per Edoardo Tavassi

Nella notte a cavallo tra il 28 e il 29 marzo i telespettatori hanno assistito a una lite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, mentre i due si trovavano nel van. Uno scontro dove i toni sono parsi piuttosto accesi fin da subito e nato per una dimenticanza dal parte del vippone: non ricordava la data di nascita della sua dolce metà. Quest’ultima si è molto infastidita e ne ha parlato subito con Giaele De Donà.

Il fatto ha molto innervosito Edoardo Tavassi e il tutto ha portato appunto a un faccia faccia acceso tra lui e Micol Incorvaia. Sono anche volate parole grosse che hanno provocato la reazione da parte del pubblico, specie dopo la nuova linea editoriale proposta dalla trasmissione. Decisione che, come ben sappiamo, ha portato nelle scorse settimane a dei provvedimenti disciplinari.

Sul web alcuni utenti hanno chiesto l’espulsione nei confronti di Edoardo Tavassi per le parole utilizzate. Sebbene il Grande Fratello non abbia optato per tale opzione, ha comunque richiamato il concorrente in confessionale. Il romano ha avuto un confronto telefonico con Alfonso Signorini:

“L’altra sera quando hai litigato con Micol, stavate in una situazione di intimità. In quel frangente ti sei lasciato andare a una serie di ripetuta di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata a una telefonata tra due fidanzati al telefono…”, ha detto il conduttore.

Edoardo Tavassi è intervenuto per dire di non aver avuto un atteggiamento aggressivo. “Sì, non avevi un atteggiamento aggressivo. Semplicemente vogliamo riportare alla normalità, perché poi noi entriamo nelle case della gente alla normalità e alla buona educazione”, ha concluso Signorini.

A quel punto Edoardo Tavassi ha fatto le sue scuse al Grande Fratello e ai telespettatori. Il momento è stato mostrato nel daytime di questo pomeriggio. La scelta sta già dividendo gli utenti del web. Che ne pensate?