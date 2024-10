A X Factor 2024 troviamo anche Elmira Mirinova, vero nome di El Ma. La cantante ha rapito il giudice Jake La Furia, che l’ha subito voluta nella sua squadra. Ecco tutto su età, vita privata e Instagram di El Ma a X Factor.

Chi è El Ma

Nome e Cognome: Elmira Mirinova

Nome d’arte: El Ma

Data di nascita: 21 maggio 2007

Luogo di nascita: Sofia (Bulgaria)

Età: 17 anni

Professione: studentessa e cantante

Fidanzato: dovrebbe essere single

Tatuaggi: El Ma non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @el_ma_official

El Ma età, vero nome e biografia

Chi è Elmira Mirinova? Il suo nome e cognome, così come la città in cui è nata, ci dicono che non ha origini italiane ma bulgare. Non conosciamo la sua altezza o il peso, ma sappiamo che è nata il 21 maggio 2007 e la sua età è di 17 anni.

Non sono disponibili informazioni suoi genitori, così come su eventuali fratelli o sorelle. Per quanto riguarda gli studi, la giovane cantante ha iniziato ad prendere lezioni di canto quando aveva 9 anni. A 14 anni si è trasferita in Italia ma ancora oggi, per sua stessa ammissione durante le Audizioni di X Factor, non parla ancora bene la lingua.

Oggi non sappiamo dove vive precisamente. Adesso che sappiamo da dove viene Elmira Mirinova, nome vero di El Ma, possiamo andare avanti scoprendo informazioni in più sulla vita privata e la carriera.

Vita privata

Dai suoi profili social, così come dalle dichiarazioni rilasciate fino a oggi, non conosciamo nulla della vita privata di El Ma.

La cantante di X Factor 2024 potrebbe avere un fidanzato oppure essere single, non lo sappiamo. Così come non abbiamo idea del fatto se sia mai stata fidanzata in precedenza.

Al momento, perciò, dobbiamo solo ipotizzare che non abbia una relazione e aspettare che sia lei stessa a parlare.

Dove seguire El Ma: Instagram e social

Se vi siete appassionati del talento di El Ma, allora non potrete di certo perdervi l’occasione di seguirla sui suoi profili social.

Elmira Mirinova ha un profilo Instagram all’interno del quale pubblica i suoi progetti lavorativi ma anche alcuni spiragli sulla sua vita privata.

Sembra essere presente anche su Spotify e TikTok, ma non su Twitter e Facebook.

Carriera

Elmira, che oggi si fa chiamare è El Ma da quando prende parte a X Factor, non ha una carriera molto grande alle spalle perché ha solo 17 anni.

Tuttavia, possiamo dire che ha un team con il quale scrive le sue canzoni. Ha cominciato a studiare canto dai 9 anni e a 14 anni si è trasferita in Italia per proseguire il proprio percorso musicale.

Ha collaborato anche con uno degli autori di Kanye West nel singolo Going Down. Al momento non ha ancora fatto alcun album.

Album e canzoni

All’interno del suo profilo Spotify non troviamo alcun album, ma sappiamo che El Ma ha pubblicato diverse canzoni: Domino, Going Down, Stop This Flame, Say My Name e Tired of Loving You.

Vedremo quali altri singoli rilascerà dopo la sua partecipazione a X Factor 2024.

El Ma a X Factor 2024

Il nome d’arte El Ma viene scelto in un secondo momento, infatti la cantante sale sul palco di X Factor alle Audition con il suo nome vero: Elmira Mirinova. In questa occasione sbalordisce i giudici con la sua interpretazione di Vampire di Olivia Rodrigo.

Dopo aver raccolto i voti di consenso necessari per andare avanti, quindi Elmira passa ai Bootcamp con il brano Stop This Flame. Jake propone il primo sui switch e la manda agli Home Visit.

Nell’ultimo passaggio dei casting, quindi, arriva a emozionare il giudice con la canzone Talking to the Moon di Bruno Mars. Ma dove hanno fatto gli Home Visit di X Factor 2024? Presso un antico casale in campagna a un’ora di distanza da Milano.

Al momento non possiamo ancora dire chi ha vinto X Factor 2024, ma lo scopriremo solo in finale.

I concorrenti di X Factor 2024

Nel corso dei casting abbiamo scoperto chi sono i concorrenti della nuova edizione del talent e, ancora prima, abbiamo visto chi sono i 4 giudici di X Factor 2024: Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Qui di seguito vi sveliamo le squadre.

Si parte con Manuel Agnelli, il quale ha voluto nel suo team Mimì Caruso, Punkcake, Danielle e Fitza.

Per quanto riguarda Paola Iezzi, la cantante accoglie Pablo Murphy, Frammenti, Laura Fetahu e Dimensione Brama – ELIMINATI.

Si passa, dunque, a Jake La Furia che sceglie Potara, Elma, Francamente e The Foolz.

E, infine, concludiamo con Achille Lauro, la cui volontà è stata quella di prendere in squadra Les Votives, Ibra, Lorenzo Salvetti e Patagarri.

Tutti loro salgono sul palco del Forum di Assago, dove si svolge X Factor 2024.

Il percorso di El Ma a X Factor

Elmira Mirinova, conosciuta come El Ma, riesce ad accedere alle puntate Live di X Factor 2024 grazie al suo talento e alla volontà di Jake La Furia. Vi terremo aggiornati, mano a mano, con i suoi risultati.

IN AGGIORNAMENTO