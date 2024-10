Tutto è pronto per la partenza dei Live di X Factor 2024 e quest’anno sul palco vedremo anche Francamente. La cantante ha già conquistato il cuore del pubblico, ma cosa sappiamo sul suo conto? Ecco le informazioni relative alla sua sua età, alla sua vita privata e vediamo dove seguirla su Instagram.

Chi è Francamente

Nome e Cognome: Francesca Siano

Nome d’arte: Francamente

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Torino

Età: 28 anni

Professione: cantante e guida turistica

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @francamente_francamente

Profilo Spotify: @francamente

Francamente età, vero nome e biografia

Siete curiosi di conoscere meglio Francamente? Andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla concorrente di X Factor 2024. Il vero nome della cantante è Francesca Siano ed è nata nel 1996 a Torino. Ma quanti anni ha? La sua età è di 28 anni.

Vi state chiedendo quale sia la sua data di nascita? A oggi non conosciamo la risposta a questa domanda. Sconosciute anche le informazioni riguardanti la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo però che oggi Francesca vive a Berlino e lavora come guida turistica. Nel 2021 infatti ha vinto una borsa di studio Erasmus per la capitale tedesca e si è così innamorata della città, al punto da decidere di non fare ritorno.

Dopo la laurea magistrale in filosofia si è definitivamente trasferita.

Vita privata

In molti sono anche curiosi di sapere di più sulla vita privata di Francamente.

I fan di X Factor infatti si chiedono se Francesca sia fidanzata.

Attualmente però non sappiamo se la cantante sia sentimentalmente impegnata.

Il web si chiede anche che malattia ha la cantante. La Siano però non ha alcun tipo di malattia.

Dove seguire Francamente di X Factor 2024: Instagram e social

Se volete restare sempre connessi con Francamente non vi resta che seguire la cantante sui social.

La concorrente di X Factor 2024 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Francesca condivide con i fan i momenti più belli della sua vita privata e aggiorna sempre il pubblico con tutte le news sulla sua carriera.

Carriera

Dopo essersi avvicinata al mondo della musica, Francamente entra a far parte del collettivo Canta Fino a Dieci, insieme a Irene Buselli, Anna Castiglia, Rossana De Pace e Cheriach Re. Il progetto nasce durante il periodo del Covid e come ha raccontato Francesca le prime esibizioni del gruppo sono avvenute in metropolitana.

Da novembre 2021 il collettivo inizia invece a esibirsi in concerto e grazie alle loro canzoni la band invita a riflettere su tematiche di genere e discriminazione.

Album e canzoni

Queste alcune delle sue canzoni: Paracadute, Taxi e Contaminazione.

Francamente a X Factor 2024

Nel 2024 Francamente decide di presentarsi alle Audizioni di X Factor 2024. La cantante, dopo essersi esibita con una cover di Wicked Game di Chris Isaak, ottiene quattro sì dai giudici e accede ai Bootcamp. Qui Francesca presenta la sua canzone Paracadute, che emoziona Jake La Furia. Manuel Agnelli, dopo aver ascoltato il testo del brano, ha definito l’inedito “uno dei migliori inediti mai ascoltati a X Factor”.

Agli Home Visit la cantante ha nuovamente conquistato Jake che ha così deciso di concederle un posto nella sua squadra. Francesca nel mentre commentando il suo arrivo a X Factor ha affermato:

“Jake era l’unico giudice che non volevo. Quando invece ho scoperto che sarebbe stato lui il mio giudice è stata una sorpresa. Io mi occupo di attivismo e ho sempre visto il rap in un certo modo. Non credevo di essere un progetto adatto per Jake. Invece poi ho compreso che sarebbe potuta essere un’opportunità bellissima”.

I concorrenti di X Factor 2024

Sono 12 i concorrenti di X Factor 2024. Andiamo a fare la loro conoscenza e scopriamo chi sono i 4 giudici di questa nuova edizione:

Achille Lauro ha le idee chiare e ha voluto nella sua squadra: I Patagarri; Les Votives e Lorenzo Salvetti.

Jake La Furia invece è rimasto folgorato da: Francamente; The Foolz e El Ma

Anche Paola Iezzi ha fatto le sue scelte, che sono: Lowrah; Dimensione Brama – ELIMINATI e Pablo Murphy.

Manuel Agnelli ha invece voluto nel suo team: Mimì Amina Caruso; Punkcake e Danielle.

Giorgia invece conduce la nuova edizione di X Factor.

Il percorso di Francamente a X Factor

I Live di X Factor stanno per iniziare. Giovedì 24 ottobre andrà in onda su Sky la prima puntata della nuova edizione e inizierà ufficialmente il percorso di Francamente. Ma come ci emozionerà la cantante?

(IN AGGIORNAMENTO)