Nel team di Achille Lauro tra i concorrenti scelti ci sono un cantante e due band molto interessanti. Tra questi abbiamo i Les Votives, ma chi sono i componenti del gruppo di X Factor? Scopriamo l’età di ognuno, i loro nomi, la carriera e canzoni e dove seguirli su Instagram.

Chi sono Les Votives

Nome e Cognome: Angelo Maria Randazzo (batteria); Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso)

Data di nascita: Angelo è nato il 29 novembre 1999; Riccardo è del 2001; Tommaso è del 2005.

Luogo di nascita: Angelo è di Niscemi;

Età: Angelo ha 25 anni, Riccardo ha 23 anni e Tommaso ha 19 anni

Professione: cantanti e musicisti

Fidanzato: Sappiamo solo che Riccardo ha una fidanzata di nome Marta

Profilo Instagram: @lesvotives

Les Votives età e nomi componenti band

A X Factor 2024 ci sono i Les Votives! Quali sono i nomi dei componenti della band e le loro età? Chi è il cantante? Facciamo il punto della situazione.

Il gruppo è formato da tre elementi: Angelo Maria Randazzo (suona la batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso). Ora che conosciamo i nomi della band dei Les Votives è ovviamente importante sapere altre info sulla loro biografia.

Dove e quando sono nati i Les Votives di X Factor e quanti anni hanno? Nello specifico possiamo dire che Angelo Maria Randazzo è nato il 29 novembre 1999, dunque è del segno zodiacale del Sagittario e ha 25 anni. Si passa poi a Riccardo Lardinelli è un classe 2001 e la sua età è di 23 anni. Infine Tommaso è nato nel 2005 e la sua età è di 19 anni.

La giovane età della band è solo un piccolo dettaglio, dato che tutti tre sono molto convincenti sul palco e lo sono stati anche a X Factor, tanto da riuscire a superare tutte le fasi salienti.

Vita privata

Scarse anche le informazioni a proposito della vita privata dei Les Votives di X Factor 2024.

Non sappiamo se sono o meno fidanzati, eccetto Riccardo che sul suo profilo Instagram ha uno scatto in compagnia di una ragazza di nome Marta. Foto in cui si scambiano un bacio.

Dove vivono i Les Votives? Dovrebbero vivere tutti e tre a Milano e dintorni. Angelo per esempio vive proprio a Milano.

Dove seguire Les Votives: Instagram e social

Per seguire i Les Votives sui social è necessario collegarvi a Instagram e digitare il loro nome nella barra di ricerca.

Presenti anche i profili singoli @angelo_rand; @riccardolandinelli e @tomourien. Qualcuno di loro è anche presente su Threads.

Carriera

Sono giovanissimi, come detto e hanno intrapreso la carriera nel mondo della musica. La prima grande occasione è arrivata grazie a X Factor 2024 per i Les Votives.

Hanno uno stile ben definito “chic rock”, perché propongono note glamour con l’energia del brit rock.

Album e canzoni Les Votives

Non hanno album all’attivo i Les Votives. Consultando la loro pagina Spotify notiamo tra le canzoni la sola presenza di A Blister in my heart.

Les Votives a X Factor 2024

Si sono presentati a X Factor 2024 tra le band. I Les Votives hanno portato sul palco una personale interpretazione di Gold On The Ceiling, dei Black Keys.

Il gruppo ha talmente tanto colpito la giuria da ottenere 4 sì già dalle Audizioni. Achille Lauro ha voluto dargli così il pass.

Un percorso quello dei Les Votives a X Factor 2024 che è sempre stato in crescendo. Anche durante i Bootcamp si sono esibiti in due versioni molto originali di Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra e Città vuota di Mina durante gli Home Visit.

Ciò ha permesso al gruppo di volare ai Live, dove dovranno difendere il loro post.

Nel corso dei Bootcamp non sono passate inosservati i commenti dei Les Votives su Lorenzo. Parole che hanno diviso il pubblico.

I giudici di X Factor

Cambiamento importante in questa edizione di X Factor 2024. Chi sono i giudici?

Ad affiancare Giorgia scelta nel ruolo di conduttrice, troviamo i seguenti coach: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Ognuno di loro come vedremo ha fatto le proprie scelte…

I concorrenti di X Factor

Una lunga selezione, tra Audizioni, Bootcamp e Home Visit ha portato finalmente all’elenco completo di tutti i concorrenti di X Factor 2024. Vediamoli insieme nel dettaglio.

Team Achille Lauro

A X Factor 2024 agli Home Visit, Achille Lauro ha confermato questi concorrenti: I Patagarri; Les Votives e Lorenzo Salvetti.

Team Jake La Furia

In seguito anche Jake La Furia ha fatto la sua scelta.

Il giudice dopo gli Home Visit ha inserito nella sua lista dei tre: Francamente; The Foolz e El Ma.

Riusciranno ad arrivare fino in fondo?

Team Manuel Agnelli

Nella lista dei preferiti di Manuel Agnelli a X Factor ci sono i seguenti concorrenti:

Mimì Amina Caruso; Punkcake e Danielle.

Un team forte e molto interessante, esattamente come quello dei suoi colleghi.

Team Paola Iezzi

L’ultimo Team che vi presentiamo è quello capitanato da Paola Iezzi. La giudice ha scelto i seguenti concorrenti per la seconda fase di X Factor 2024: Lowrah; Dimensione Brama – ELIMINATI e Pablo Murphy.

Da questa lista di protagonisti conosceremo chi è il vincitore di X Factor 2024.

Il percorso dei Les Votives a X Factor 2024

Per scoprire chi ha vinto X Factor 2024, dovrete continuare a seguirci. Intanto qui vi proponiamo il percorso dei Les Votives nel talent show. Superati gli Home Visit ora sta a loro continuare a farsi valere.

(IN AGGIORNAMENTO)