Nuovo guanto di sfida tra i professori di Amici 24, che si sono esibiti insieme ai giudici! Rudy Zerbi si è scatenato in studio con Elena D’Amario (anche se il professore non ha fatto quasi nulla)

L’esibizione di Rudy Zerbi con Elena D’Amario

Anche questa settimana tornano le divertentissime esibizioni dei professori attraverso i guanti di sfida. La particolarità è stata che solo alcuni di loro hanno calcato il centro studio insieme a uno dei giudici.

Rudy Zerbi, per esempio, ha portato in scena una coreografia insieme a Elena D’Amario. Alla fine è scattato anche un simpatico bacio e il pubblico è andata su di giri, applaudendo e gridando per alcuni secondi.

A fare il grosso del lavoro è stata la ballerina professionista, mentre il maestro di canto ha passato quasi tutto il tempo seduto a tenere il tempo con la gamba. Maria De Filippi lo ha ripreso con un sorriso: “Ma non ti vergogni? Lo hai visto Elena? Ha rovesciato il tavolino all’inizio e poi basta“.

