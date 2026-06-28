Giornalista sportiva e calciatrice, di ruolo centrocampista, Elena Mannucci ha fatto del calcio, sua grande passione fin da piccina, una ragione di vita. Per anni impiegata in mezzo al campo in alcuni dei principali club toscani, ha poi iniziato una carriera parallela come conduttrice tv, partendo sempre dalle trasmissioni degli emittenti locali della sua regione.

Il doppio ruolo di Elena Mannucci

In poche in Italia possono vantare questo doppio ruolo. Per questo è la persona ideale con cui parlare di calcio femminile: le conquiste della serie A Women e di tutto il movimento.

«Per quanto riguarda i grandi club, ora le ragazze hanno tutto quello che un lavoratore dovrebbe avere. Una calciatrice oggi si deve sentire esattamente come un calciatore», ha spiegato orgogliosamente durante l’intervista Elena Mannucci.

Il calcio femminile in Italia

Anche se il divario con gli altri Paesi Europei è ancora molto ampio, bisogna guardare con la massima fiducia alla crescita del calcio femminile in Italia. Perché i talenti ci sono… «Per raggiungere i top team europei ci vuole ancora un po’ di tempo, ma le fondamenta ora ci sono: negli anni sono stati sfornati talenti meritevoli», conclude Elena Mannucci.

Il giornalismo sportivo è sempre più rosa

Il calcio femminile cresce, come cresce, allo stesso modo, il recruitment delle donne nel mondo del giornalismo italiano. Un rispetto e un’attenzione che si vede di più anche nelle redazioni tv. «Mi rendo conto però che nelle redazioni c’è una dominante maschile. Vedo un miglioramento, ma i pregiudizi sono ancora tanti», confessa Elena Mannucci.

L’intervista integrale, con lo shooting fotografico di Giulio Aquilani e lo styling di Deborah Deh, sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

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