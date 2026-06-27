Alla scoperta dell’Americano: ingredienti, dosi, ricetta e origini del cocktail che ha conquistato il mondo.

L’Americano è uno dei cocktail simbolo dell’aperitivo italiano: un mix elegante e rinfrescante nato dall’incontro tra bitter, vermouth rosso e soda. Scopriamo la storia, gli ingredienti e la ricetta originale di questo grande classico, ancora oggi apprezzato nei bar di tutto il mondo.

Dalla Milano dell’Ottocento al successo internazionale: la storia dell’Americano cocktail

Le origini del cocktail Americano si collocano in un periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, ma la sua nascita non è attribuibile con certezza a un’unica fonte. Nel corso degli anni sono state formulate diverse teorie sulla sua creazione.

Secondo l’ipotesi più diffusa, l’Americano sarebbe nato intorno agli anni Sessanta dell’Ottocento nel bar di Gaspare Campari a Milano, come evoluzione del celebre Milano-Torino, una miscela a base di bitter e vermouth rosso. La leggenda racconta che alcuni clienti americani fossero soliti chiedere l’aggiunta di soda alla bevanda, rendendola più leggera e rinfrescante, dando così origine a una nuova versione del cocktail.

Un’altra teoria colloca invece la nascita dell’Americano nel 1933, in riferimento al pugile italiano Primo Carnera, soprannominato “l’americano” per la grande popolarità ottenuta negli Stati Uniti. In questo periodo il cocktail venne associato anche a un forte richiamo alla tradizione italiana: gli ingredienti principali rappresentavano infatti diverse eccellenze del Paese, con il bitter prodotto nel Nord Italia e il vermouth legato alla città di Torino.

La presenza dell’Americano nei ricettari internazionali degli anni Trenta conferma comunque il suo successo oltre i confini italiani. Il cocktail compare, infatti, in pubblicazioni come The Artistry of Mixing Cocktails di Frank Meier del 1936 e il Café Royal Cocktail Book di William Tarling del 1937. Negli anni successivi è diventato un simbolo dell’aperitivo italiano, fino a ottenere il riconoscimento ufficiale con l’inserimento nella lista dei cocktail dell’IBA (International Bartenders Association) nel 1986.

Ricetta dell’Americano cocktail: dosi e ingredienti

Uno dei motivi del successo dell’Americano è la sua semplicità. La ricetta richiede pochi ingredienti, ma la qualità delle materie prime è fondamentale per ottenere un risultato equilibrato.

Gli ingredienti per preparare un Americano classico sono:

30 ml di bitter italiano (tradizionalmente Campari)

(tradizionalmente Campari) 30 ml di vermouth rosso dolce

Una spruzzata di soda o acqua tonica (circa 30-60 ml, secondo il gusto personale)

(circa 30-60 ml, secondo il gusto personale) Ghiaccio in cubetti

Una fetta d’arancia per decorare

Una scorza di limone opzionale, utile per aggiungere una nota aromatica fresca

La combinazione tra il gusto intenso e amaricante del bitter, le note speziate e morbide del vermouth e la vivacità della soda crea un equilibrio molto particolare. Il risultato è un cocktail meno alcolico rispetto a molti grandi classici della miscelazione, ideale come aperitivo e perfetto da sorseggiare lentamente. La scelta del vermouth può influenzare molto il carattere finale del drink: un vermouth più dolce renderà il cocktail morbido e rotondo, mentre uno più aromatico accentuerà le note erbacee e speziate.

Come preparare l’Americano cocktail perfetto e perché è ancora attuale

La preparazione dell’Americano segue la tecnica chiamata “build”, cioè la realizzazione direttamente nel bicchiere. Per prima cosa si riempie un bicchiere tipo old fashioned o tumbler basso con abbondante ghiaccio. Successivamente si versano il bitter e il vermouth rosso, mescolando delicatamente per amalgamare gli ingredienti senza perdere la freschezza del ghiaccio.

A questo punto si completa il cocktail con la soda ben fredda e si aggiunge la decorazione agli agrumi. La fetta d’arancia non è solo un elemento estetico: i suoi oli essenziali contribuiscono al profilo aromatico del drink, rendendo il primo sorso più profumato.

L’Americano rappresenta ancora oggi uno dei simboli dell’aperitivo italiano perché racchiude caratteristiche molto apprezzate nella miscelazione moderna: semplicità, equilibrio e capacità di valorizzare ingredienti tradizionali. È un cocktail che non punta sulla potenza alcolica, ma sull’armonia dei sapori e sul piacere della convivialità. Negli ultimi anni, con il ritorno dei grandi cocktail classici e della cultura del bere di qualità, l’Americano ha conquistato nuovamente spazio nei migliori cocktail bar internazionali. La sua storia dimostra come una ricetta nata da pochi elementi possa diventare un’icona senza tempo, capace di raccontare un’intera tradizione italiana fatta di eleganza, lentezza e gusto.