1 In esclusiva a Novella 2000, Eleonora Giorgi svela come procedono le cose tra il figlio Paolo e la neo fidanzata, Clizia

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha appassionato milioni di fan del Grande Fratello che, ancora oggi, seguono l’evolversi della loro relazione. La prima a fare il tifo per loro è proprio la madre del conduttore. Eleonora Giorgi, infatti, è stata la prima a credere nella favola che vede suo figlio e l’influencer protagonisti e con quest’ultima sembra aver creato un legame particolare. Proprio a Novella 2000 l’attrice ed ex moglie di Massimo Ciavarro (con il quale conserva un rapporto meraviglioso) ha svelato come procedono le cose tra Paolo e Clizia ora che il reality si è concluso e i due, dopo il lockdown, hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo insieme. Ma non solo, perché ha raccontato anche cosa pensa della nuora.

Clizia Incorvaia è uscita decisamente in anticipo a causa della squalifica, mentre Paolo è stato all’interno della Casa fino alla fine, classificandosi secondo. Quando però Ciavarro Junior è tornato alla normalità, l’Italia era in piena emergenza sanitaria e dunque, come accaduto per l’intero Paese, non era possibile spostarsi. Appena è stato possibile (nel mese di maggio per intenderci), Paolo ha raggiunto Clizia in Sicilia, dove lei vive. Così ha avuto inizio la loro fiaba, suggellata poi dallo spazio a loro dedicato a Live Non è la d’Urso, a presenziare al momento romantico anche Eleonora Giorgi, felice di rivederli insieme:

«È stato uno strazio, Paolo ardeva dal desiderio di raggiungere Clizia. Appena ha potuto, è partito, ha fatto tutti i controlli, tampone, contro tampone, tutto a posto, e si sono finalmente rivisti. Da maggio ho visto lui e Clizia giusto un paio di giorni, quando sono passati da Roma».

Ha rivelato Eleonora Giorgi a Novella 2000.

Nonostante le preoccupazioni e pratiche burocratiche per la separazione da Francesco Sarcina, con il quale Clizia ha avuto una figlia (la piccola Nina), la Incorvaia sogna il futuro insieme a Paolo Ciavarro. Ma cosa penserà Eleonora Giorgi di sua nuora? A svelarcelo è stata proprio lei…