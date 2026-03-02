Il ricordo dell’attrice Eleonora Giorgi a Verissimo e l’ultimo messaggio vocale per il nipote Gabriele

A distanza di un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il vuoto lasciato nel mondo del cinema e nel cuore dei suoi cari appare ancora incolmabile. Durante l’ultima puntata di Verissimo, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno offerto un ritratto intimo e inedito della madre, svelando come il lutto abbia assunto forme differenti, ma ugualmente laceranti, nel loro quotidiano. Se da un lato Rizzoli confessa una sorta di gelosia protettiva verso l’immagine pubblica della madre, Ciavarro affronta il dolore guardando al futuro spezzato del piccolo Gabriele.

La gelosia del ricordo e il peso delle immagini

Andrea Rizzoli ha descritto un processo psicologico complesso: la difficoltà di condividere l’icona cinematografica della madre con il resto del mondo. Quello che prima era un piacere nel rivedere i suoi film, oggi si è trasformato in un bisogno di riservatezza, quasi a voler custodire le espressioni e i gesti di Eleonora solo per la sfera privata. Un meccanismo di difesa che evidenzia quanto l’immagine pubblica di un’artista possa talvolta collidere con la necessità di un’elaborazione del lutto strettamente personale.

L’ultimo audio per Gabriele: un tesoro ancora sigillato

Il momento più toccante dell’intervista ha riguardato il rapporto interrotto tra la Giorgi e il nipote Gabriele. Paolo Ciavarro ha ammesso di non riuscire ancora a guardare le foto che ritraggono la madre insieme al bambino: un dolore che si rinnova nel pensiero di ciò che il figlio ha perso. In questo contesto emerge il dettaglio di un messaggio vocale di quattro minuti che l’attrice registrò poco prima di morire, dedicato proprio al nipote. Un’eredità digitale preziosa che Paolo conserva gelosamente, ma che non ha ancora avuto il coraggio di riascoltare, in attesa che il tempo renda quel suono meno doloroso e più simile a una carezza.

