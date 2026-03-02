Ospite a Le Iene, Romina Power ha tenuto un toccante monologo rivolto alla violenza contro gli animali.

Il monologo di Romina Power

Ieri sera, nel corso della nuova puntata de Le Iene, ad arrivare in studio come ospite è stata Romina Power. La cantante ha così tenuto un toccante monologo rivolto alla violenza contro gli animali, da sempre tema a lei caro. Come in molti sapranno, l’artista possiede quella che lei stessa definisce una vera e propria “Arca di Noè”, tra cani, gatti, galline, api e non solo. La Power così, nel corso del suo monologo, ha affermato:

«Tre cani, una gatta con cinque cuccioli, tre galline, novantacinque mila api, rane e pesci rossi. La mia casa è una specie di Arca di Noè. Sono un’animalista da sempre, da molto prima che fosse una moda. Se tutti conoscessero le torture ignobili che gli animali subiscono, per mano dell’uomo, diventerebbero tutti animalisti all’istante. Ma preferiamo non vedere, preferiamo ignorare quella sofferenza».

Le parole di Romina

Proseguendo il suo monologo contro la violenza sugli animali, Romina Power ha aggiunto: «Se il dolore di un animale diventasse inaccettabile come quello di una persona, non ci sarebbe bisogno nemmeno di una parola, di un’etichetta. Dire animalista vorrebbe dire soltanto essere umani. Rispettare gli animali vuol dire rispettare ogni essere vivente».

