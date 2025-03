A seguito dei post di affetto che diversi volti noti dello spettacolo hanno condiviso dopo la morte di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia lancia una frecciata sui social. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

La frecciata di Clizia Incorvaia

Ieri mattina abbiamo appreso la triste notizie della morte di Eleonora Giorgi, venuta a mancare dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. In queste ore dunque l’Italia intera si è unita nel ricordare la celebre attrice e ovviamente non sono mancati i post anche dei suoi familiari. A commuovere tutti è stata in particolare Clizia Incorvaia, nuora della star del cinema italiano, che ha pubblicato una bellissima poesia che in breve è diventata virale. Ma non solo.

A intervenire per salutare dolcemente la Giorgi sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di lavorare con l’attrice nel corso degli anni. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione. Proprio Clizia Incorvaia, tirando in ballo alcuni post pubblicati da certi personaggi Vip per ricordare Eleonora, ha lanciato una frecciata sui social e ha dichiarato:

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita. ‘L’amore, la stima e il rispetto’ sono fatti, non parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai”.

Nel mente Clizia Incorvaia ha pubblicato anche un altro dolce post per sua suocera, con la quale in questi anni ha avuto uno splendido rapporto. La moglie di Paolo Ciavarro ha così aggiunto: “Sei stata come una mamma per me. Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me”.