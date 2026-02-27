Belen spunta a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 durante l’esibizione di Samurai Jay, ma attacca in ritardo, sfalsando il lip sync.

Belen arriva a Sanremo 2026

Stasera andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dei duetti e delle cover. Tra i tanti ospiti già annunciati ci sarà anche Belen Rodriguez, che si esibirà insieme a Samurai Jay. Una scelta non casuale, considerando che il cantante ha voluto la showgirl argentina anche come protagonista del videoclip della canzone Ossessione, e non solo.

I più attenti si sono anche accorti che la voce di Belen appare per pochi secondi anche in un verso del brano che il giovane artista ha portato in gara al Festival e naturalmente il dettaglio ha sorpreso i più. In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera e come ci stupiranno i due, ieri, nel corso della terza diretta, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

A sorpresa, a salire sul palco di Sanremo 2026 durante l’esibizione di Samurai Jay è stata proprio Belen Rodriguez, che ha pronunciato la frase contenuta nella canzone. Tuttavia la showgirl ha ritardato l’attacco, sfalsando così il lip sync.

belen doveva fare una (1) cosa e ha pure sbagliato l'attacco queen pic.twitter.com/eylSF3rKI3 — sasi🪁 (@p0liedrico) February 26, 2026

Il video del momento ha naturalmente fatto in breve il giro del web e in molti hanno commentato l’arrivo a sorpresa di Belen all’Ariston.

Come è nata la collaborazione tra Belen e Samurai Jay

Stasera intanto, in occasione della serata cover di Sanremo 2026, Samurai Jay presenterà la sua versione di Baila Morena e si esibirà con Belen e Roy Paci. Ma come ha fatto il cantante ha convincere la Rodriguez? A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista con Open:

«Lei è veramente una grande, si è comportata in modo super umano, si è creato un rapporto fantastico tra me e lei, perché è una persona super disponibile, super professionale, ed è Belen Rodríguez, quindi non sono cose scontate queste qui. È successo tutto nel modo più spontaneo e genuino possibile, non è servita nessuna convinzione particolare, lei ha sentito il brano, anche perché la prima cosa che mi ha detto è stata: “Guarda, io sono una rompi, se la cosa non mi piace non la faccio!”. Bellissimo, mi è piaciuta tanto subito, è stata tirata dentro, abbiamo fatto le prove, si è creata una bellissima sintonia, tutto molto spontaneo».

