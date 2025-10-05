È andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, dove le coppie di ballo sono scese in pista. Ma chi è stato eliminato e qual è la classifica? Ecco tutti i dettagli della serata.

Ballando con le Stelle, la classifica

È tra i programmi più chiacchierati del momento! Come ogni sabato sera che si rispetti, se su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con Tú sí que vales, su Rai 1 abbiamo assistito alla sfida di Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti speciale della serata Belen Rodriguez, che si è messa in gioco e ha conquistato la giuria e non solo.

Una dopo l’altra le performance dei concorrenti ci hanno portato all’atto finale della serata, in cui abbiamo scoperto la classifica provvisoria di Ballando con le Stelle, che si presenta in questo modo….

Classifica provvisoria – Ballando con le Stelle

Ovviamente come ogni serata di Ballando che si rispetti, la parola è passata poi ai giurati che hanno potuto assegnare il loro tesoretto. Il primo a dire la sua è stato Alberto Matano che ha dato la propria preferenza a Marcella Bella e Chiquito, quindi sono stati aggiunti 50 punti.

In seguito poi Rossella Erra, ha diviso il tesoretto e il suo voto a Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Quindi 25 punti a testa per le due coppie citate. Ecco dunque com’è cambiata la classifica…

Classifica dopo il tesoretto

Viste dunque le due classifiche, ora dobbiamo scoprire chi sono le coppie che si sono qualificate per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. Come ci tiene sempre a precisare Milly Carlucci, non è un ordine preciso questo, ma sparso:

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli; Marcella Bella e Chiquito; Fabio Fognini e Giada Lini. E ancora Martina Colombari e Luca Favilla; Rosa Chemical ed Erica Martinelli; Nancy Brilli e Carlo Aloia.

In prossima puntata anche: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale e Beppe Convertini e Veera Kinnunen.

Sono quindi rimasti in gara: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice; Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca e Andrea Delogu e Nikita Perotti. Tra loro chi sono gli eliminati?

Chi è stato eliminato a Ballando in seconda puntata

A Ballando con le Stelle chi è stato eliminato durante la seconda puntata? Nel corso della puntata non c’è stata alcuna eliminazione. Le ultime tre coppie menzionate sono state quelle più apprezzate da parte del pubblico. Dunque anche stavolta abbiamo visto solo ed esclusivamente i migliori.

Ad aver colpito maggiormente sia la giuria che i telespettatori sono stati ancora una volta Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Per la seconda settimana di fila a Ballando con le Stelle la coppia è stata in grado di battere la concorrenza e ha dunque questo piccolo primato, che spera di portare avanti nel corso dell’edizione.

Ricordiamo che la prossima settimana Ballando inizierà dopo la partita della Nazionale Italiana.