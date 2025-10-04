Al Grande Fratello Francesca e Grazia hanno avuto un battibecco, che ha generato delle tensioni in Casa. Le due non se le sono mandate a dire. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, lite tra Grazia e Francesca

La prova budget sta animando la Casa del Grande Fratello. Dopo ore di veglia notturna per salvare i cilindri d’acqua, è scoppiato un nuovo scontro, questa volta tra Francesca Carrara e Grazia Kendi.

Francesca, visibilmente stanca e infastidita, ha accusato Grazia di scarso impegno e di non aver partecipato alla turnazione notturna per la prova settimanale assegnata dal Grande Fratello. “Abbiamo fatto la nottata tutti, a cucinare non vuoi cucinare, ma serve un po’ di collaborazione”, ha detto con tono diretto.

Grazia, sembra esserne rimasta sorpresa e ha provato a giustificarsi spiegando di essere andata a dormire su consiglio degli altri concorrenti: “I ragazzi mi hanno mandato a dormire, non l’ho scelto io. Mi hanno detto di riposare e poi dare il cambio il giorno dopo.”

Ma Francesca non ha mollato: “Possiamo avere più collaborazione? Non ti voglio parlare alle spalle, per senso civico, per favore, partecipa di più.”

A tentare di smorzare i toni è intervenuta la loro compagna d’avventura del Grande Fratello, Donatella: “Adesso però vai a riposare tu”, rivolgendosi a Francesca. Ma la concorrente ha continuato: “Questo lo dovresti apprezzare, sono l’unica persona che sta dicendo quello che pensa.”

Lo sfogo di Grazia

Ore dopo, in giardino, Francesca ha voluto chiarire: “Non sto giudicando la tua persona, giudico solo i comportamenti che hai avuto. Sono solo molto diretta.”

Grazia ha compreso: “Stai tranquilla, mi scivola tutto. Se fossi permalosa, non potrei stare in questo gioco.” Le due concorrenti del Grande Fratello si sono poi date un abbraccio. Ma la tensione per Grazia non si è esaurita.

Durante il suo turno alla prova con Giulia, ha confessato il suo malessere:

“Francesca dice che non faccio nulla, ma io ci ho provato. Solo che c’è chi vuole strafare. Lo fanno per i voti?” Poi, una frase tagliente: “Sono una serpe, questo è il mio carattere. Odiami, ma non fare finta di amarmi.”

Il clima nella Casa del Grande Fratello dunque resta teso. La prima prova settimanale pare abbia messo a dura prova i rapporti.