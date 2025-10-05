A Ballando con le Stelle Belen Rodriguez è stata ballerina per una notte, con un ballo che ha conquistato tutti. Milly Carlucci le ha proposto di entrare nel cast della prossima edizione, con tanto di contratto in mano. La showgirl ha risposto con ironia, lasciando aperta la possibilità.

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle

Nella puntata di sabato 4 ottobre di Ballando con le Stelle, Belen Rodriguez è stata la protagonista assoluta come ballerina per una notte. Elegante e sensuale, ha danzato sulla pista e ha lasciato tutti senza fiato, dai giudici al pubblico in studio. Non è un segreto che Belen abbia sempre amato il ballo, il tango in particolare, e questa passione si è vista tutta durante la sua esibizione.

L’occasione era troppo ghiotta per Milly Carlucci, che ha colto al volo il momento per proporre a Belen Rodriguez di partecipare alla prossima edizione del programma come concorrente ufficiale. L’invito è arrivato addirittura con un contratto già pronto, consegnato in diretta da Massimiliano Rosolino.

“Così almeno potrei praticare un po’ di più“, ha risposto con un sorriso l’argentina, lasciando intendere un’apertura, ma senza confermare nulla. “Sarebbe bellissimo averti qui”, ha insistito Guillermo Mariotto, aggiungendo il suo entusiasmo all’invito.

Ma il momento più inaspettato della serata è arrivato con Selvaggia Lucarelli, che ha scherzato con Belen Rodriguez con un tono ironico ma diretto: “Non aspettavo altro che questo incontro”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Belen, dovevi arrivare a Ballando con le Stelle per sapere che hai delle belle gambe. Senti, ma io volevo chiederti una cosa… puoi sbloccarmi sui social?”

La risposta della showgirl è arrivata con sincerità e un pizzico di ironia: “Non lo so, ci penso un po’. Dai, ti sblocco, ma non ricordavo nemmeno di averti bloccata”.

Prima che il momento si concludesse, Milly Carlucci ha voluto insistere ancora un po’ con il suo invito, guardando Belen con un sorriso complice: “Allora Belen, ti aspettiamo qui”. A quel punto, la conduttrice ha lasciato la parola a Ema Stokholma, che con entusiasmo ha aggiunto: “Questa pista ti cambia la vita, ti consiglio vivamente di venire qui a ballare”.

Belen Rodriguez non ha perso l’occasione per scherzare. Ha tirato fuori la sua solita ironia: “Ma guarda Milly, se mi trovi un nuovo marito… un ballerino”, ha detto ridendo. La battuta ha scatenato l’ilarità in studio, e la stessa Ema ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina ironica: “No, poi dobbiamo fare una chiacchierata su come ci si comporta con i ballerini”.

Una frase che non è passata inosservata. Soprattutto considerando che l’ex di Ema, Angelo Madonia, è stato proprio uno dei ballerini professionisti del programma. E, peraltro, ha conosciuto la conduttrice proprio lì, sulla pista di Ballando.

Il siparietto si è concluso con leggerezza e simpatia. I giudici hanno salutato Belen Rodriguez con una pioggia di voti altissimi, tutti 10, a conferma del suo successo come ballerina per una notte. E chissà che il prossimo anno….