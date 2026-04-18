Scopriamo chi è Elisa Hernandez, la presunta fidanzata di Can Yaman. Nonostante prima di Sanremo l’attore turco si sia dichiarato single, tra i due sembrerebbe esserci stato un avvicinamento. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere una coppia, anche se si conoscono da poco tempo.

Chi è Elisa Hernandez? Tutto sulla presunta fidanzata di Can Yaman

Il nome di Elisa Hernandez è stato accostato a quello di Can Yaman. Potrebbe essere lei la donna che è riuscita a conquistare il cuore del noto attore turco. Una donna bellissima, massaggiatrice spagnola conosciuta nel mondo della cronaca rosa per la sua relazione passata con l’ex calciatore Iker Casillas. Ora la giovane sta facendo parlare di sé per una presunta relazione di tre mesi con Yaman, con tanto di baci e gesti dolci a Madrid.

La giovane ha profili social particolarmente attivi, sia su Instagram che su TikTok, che contano migliaia di follower. La sua relazione con l’ex portiere del Real Madrid l’aveva portata al centro dell’attenzione mediatica, tra scandali, messaggi e audio mostrati pubblicamente e tante insinuazioni. Quando le è stato chiesto di parlare di Can Yaman si è limitata a dire che lo conosce, definendo la loro frequentazione “fresca e nuova“. Non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli per far capire che tipo di relazione è nata tra lei e l’attore.

Elisa Hernandez e Can Yaman: la presunta relazione sentimentale

La parentesi con Lorena Ramiro sembra ormai un ricordo lontano per Can Yaman, che ha puntato tutta la sua attenzione su Elisa Hernandez. Secondo quanto rivelato dal giornalista Javi Hoyos, che pare sia riuscito a mettersi in contatto con la ragazza, i due si frequenterebbero da poco tempo. Nel programma spagnolo Vamos a ver, su Telecinco, sono state mostrate delle immagini dei due insieme a Madrid. Secondo quanto riportato, tra i due ci sarebbero stati diversi gesti affettuosi e anche un bacio.

La conoscenza tra i due risale a qualche mese fa. Il giornalista ha spiegato che la massaggiatrice spagnola avrebbe dichiarato di conoscere Can Yaman da circa tre mesi. Per il momento si tratterebbe di una frequentazione ancora in fase iniziale, per cui non si può ancora sapere come potrà andare avanti. I presupposti per un amore sembrerebbero esserci, ma è ancora molto presto per dirlo. Non resta che attendere ulteriori sviluppi su questa ipotetica storia d’amore.