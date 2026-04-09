Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? La bella conduttrice calabrese, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, ha avuto una relazione di circa due anni con Giulio Fratini, storia giunta al capolinea nel 2024. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il cuore di Elisabetta sia tornato a battere forte, per un uomo più giovane di lei di 22 anni! Vediamo insieme di saperne di più.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Il gossip impazza

Il cuore di Elisabetta Gregoraci è tornato a battere forte? La bella conduttrice calabrese ha un nuovo amore? E’ già da qualche tempo che si sospetta che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia una nuova relazione. Il fortunato si chiamerebbe Lodovico Patti. Archiviata la relazione, durata circa due anni, con Giulio Fratini (oggi compagno di Antonella Fiordelisi), Elisabetta è stata avvisata a Portofino in compagnia di Patti. A documentare il weekend romantico trascorso in Liguria il Settimanale Diva e Donna, mentre la showgirl, almeno per il momento, non ha postato alcuna foto, né della vacanza, né col nuovo presunto fidanzato. Ma, chi è esattamente Lodovico Patti? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci, chi è Lodovico Patti: spunta il nome del nuovo fidanzato

E’ Lodovico Patti il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Tutto fa pensare proprio di sì, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. A “far discutere” è l’età di Patti, 28 anni, e quindi 22 anni in meno della showgirl calabrese. L’età, però, è alla fine solo un numero, quel che conta è l’amore e il rispetto reciproco. Lodovico Patti è un imprenditore originario di Lodi e impiegato nell’azienda di famiglia che si occupa di edilizia e legname. Di lui si sa davvero molto poco, anche il suo profilo Instagram è privato e, a quanto pare, anche poco utilizzato, sono infatti solamente 10 i post da lui pubblicati. Il suo nome però non è del tutto nuovo, in quanto era già stato accostato alla Gregoraci nel 2025, i due erano stati infatti fotografati insieme in Costa Azzurra a fine luglio.

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti: insieme a Bali?

Come detto già da luglio 2025 si parla di una possibile relazione tra Elisabetta Gregoraci e il giovane imprenditore Lodovico Patti, avvistati insieme in Costa Azzurra. Dopo un paio di mesi, inoltre, la showgirl calabrese è volata a Bali senza il figlio Nathan Falco e senza le amiche. Nelle foto da lei postate sui social è sempre apparsa da sola ma c’è chi sostiene che invece con lei c’era proprio Patti anche se, va detto, non ci sono né foto né video che confermano tali voci.