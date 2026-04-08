La rivoluzione di Novella 2000 è già in atto e ora si può chiedere agli esperti consigli su beauty, psicologia, bon ton, look e molto altro.

Novella 2000 sta cambiando pelle e dentro a questa piccola-grande rivoluzione c’è (anche) la volontà di mettersi in ascolto con i suoi lettori. Sin dal numero attualmente in edicola, uscito l’8 aprile 2026, tutti possono interagire con le rubriche degli esperti: si potranno chiedere consigli beauty a Simona Toni, sul bon ton alla principessa Ruspoli, ma anche sulle stelle all’astrologo Joss, sulla psicologia a Barbara Fabbroni e sul look a Franco Lorenzon.

Novella 2000 si mette in ascolto: gli esperti rispondono ai lettori

Dal numero dell’8 aprile, Novella 2000 si mette in ascolto dei suoi lettori. Ognuno avrà la possibilità di chiedere un consiglio o fare una domanda agli esperti che curano le varie rubriche della rivista: dal beauty all’oroscopo, passando per la psicologia e i look, senza dimenticare il bon ton. Questo fa parte della rivoluzione che è già in atto nel giornale: più attento all’attualità, alle grandi tematiche, sempre con un pizzico di pop e quello sguardo femminile che non può mancare mai. Coinvolgere i lettori, ascoltarli e comprendere i loro punti di vista, rientra in questo cambiamento, tanto che anche il nuovo direttore, Luca Burini, si è messo a disposizione per rispondere alle mail che arriveranno su lettere@novella2000.it, l’indirizzo a cui si potrà scrivere d’ora in avanti.

Le rubriche di Novella 2000 a cui chiedere consigli

In attesa del prossimo numero di Novella 2000, attualmente in edicola si trovano diverse rubriche e tutti gli esperti sono pronti sin da ora a dialogare con i loro lettori. Le risposte a consigli e domande verranno poi pubblicate nella rivista in arrivo, ma intanto ecco a chi si può chiedere e su quali temi:

BEAUTY

La make-up artist Simona Toni spiega l’importanza di tenere idratata la zona del contorno occhi, con qualche trucco e consiglio sulle migliori creme e sieri in commercio;

LOOK

L’esperto di moda Franco Lorenzon analizza le sfilate parigine in cerca dei nuovi trend per l’autunno-inverno 2026/2027;

PSICOLOGIA

La giornalista e psicoterapeuta Barbara Fabbroni parla dei programmi cult che tornano in Tv, come I Cesaroni e Canzonissima, con quel mood che ci ‘riporta a casa’;

BON TON

La principessa Rispoli ricorda una maestra del bon ton, la regina Elisabetta, che il prossimo 21 aprile avrebbe compiuto 100 anni.

Per scrivere agli esperti la mail è lettere@novella2000.it, mentre la risposta verrà pubblicata nel numero di Novella successivo.

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