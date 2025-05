Sui social Elisabetta Gregoraci ha commentato un post dell’ex Giulio Fratini, attualmente impegnato con Antonella Fiordelisi. Ciò è bastato per scatenare le polemiche intorno alla conduttrice e costringere l’imprenditore a intervenire pubblicamente.

Tra un retroscena e un pettegolezzo su una presunta rottura, il mondo del gossip si infiamma ancora una volta. Questa volta al centro del racconto ci sono Giulio Fratini, Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci. Tutto è partito da un post innocente su Instagram, che si è trasformato rapidamente in una bufera di commenti velenosi, gelosie e frecciatine tra fan. Ma cosa è successo?

Ricordiamo che la storia tra Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi è stata ufficializzata qualche mese fa con uno scatto condiviso sui social, che ha confermato le voci già insistenti sulla loro relazione. In passato però nella vita dell’imprenditore c’era Elisabetta Gregoraci, con la quale però evidentemente è rimasto in buoni rapporti. Ed è proprio un suo commento della conduttrice calabrese ad aver acceso la miccia.

LEGGI ANCHE: Giglio posta una foto di Yulia nuda, scoppia la polemica e lui replica

Nel post in questione, Giulio annunciava l’apertura del suo nuovo locale, chiamato “Fede”. Tra le righe ricordava un momento personale vissuto suo padre, Sandro Fratini, icona dell’imprenditoria fiorentina. Tra i tanti messaggi congratulazioni è spuntato anche quello di Elisabetta Gregoraci. Lei ha scritto semplicemente “Sandro”, con un cuore rosso in segno di affetto verso l’ex suocero.

Il commento di Elisabetta Gregoraci al post di Giulio Fratini

Giulio Fratini interviene

Un gesto che per quanto sia innocente, ha improvvisamente scatenato la reazione dei fan di Antonella Fiordelisi, che non hanno preso bene l’intervento di Elisabetta Gregoraci nel post di Fratini.

A calmare le acque con l’intento di porre fine a queste diatribe inutili ci ha pensato Giulio stesso. Con un lungo commento, come mostrato dallo screen sottostante, ha detto la sua.

Commento Giulio Fratini su Instagram

“Esprimetevi, dite il vostro pensiero, ma senza offendere né Elisabetta né Antonella. Dietro ad ogni schermo c’è spesso una persona che può soffrirne, me compreso. […] Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente.”, ha scritto Giulio Fratini in difesa di Elisabetta Gregoraci così come della sua attuale compagna Antonella Fiordelisi.

Un appello che ha ricevuto consensi, ma anche qualche altra polemicuccia superflua. Fratini ha scelto di esporsi per difendere sia la sua attuale compagna che la sua ex, dimostrando equilibrio e rispetto. Resta da vedere se i fan ascolteranno il suo invito o continueranno a dividersi e farsi “la guerra”.