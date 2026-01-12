Lo scoop del mese di gennaio arriva dal settimanale Chi! Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati beccati insieme in Franciacorta. Le foto diffuse dalla rivista hanno scatenato il gossip. Il motociclista e l’attrice sono stati paparazzati all’Albereta.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone insieme

Un nuovo gossip si è fatto largo in queste ultime ore. Il settimanale “Chi” ha lanciato uno scoop su Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales. Le immagini della fuga romantica della coppia, immortalata durante un soggiorno all’esclusivo relais di lusso 5 stelle L’Albereta in Franciacorta, sono state pubblicate sul numero in edicola questa settimana. Queste immagini sembrano confermare ciò che in molti avevano solo sospettato: una nuova relazione fra l’ex motociclista e l’attrice spagnola, un’accoppiata del tutto inedita e sorprendente.

Di recente si sta parlando tanto di Andrea Iannone e di una possibile rottura con Elodie, con la quale ha intrapreso una relazione nel 2022. Recentemente si è detto di un possibile allontanamento, così come uno scambio di “segui” tra il motociclista e la sua ex Belen Rodriguez. Adesso, però, a prendere piede è il pettegolezzo con l’attrice.

Rocio Munoz Morales ha avuto una lunga storia con Raoul Bova, che si è conclusa di recente. Dopo la fine della storia anche su di lei si è detto tanto, ma non ha mai confermato le dicerie sul suo conto. Tutt’altro!

Iannone e Rocío insieme

Adesso però le foto pubblicate da Chi hanno mostrato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme. Nell’immagini sembrano parlare di qualcosa e dai loro sorrisi sembra esserci una certa intesa. Sebbene inizialmente si fosse parlato di una possibile amicizia tra loro, le foto pubblicate dalla rivista hanno sollevato dei sospetti.

Il fatto che Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales siano stati beccati insieme in un luogo esclusivo come L’Albereta è senza dubbio un segno che la loro storia stia prendendo piede, anche se al momento nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione.

C’è da dire che nessuno dei due ha ufficializzato o smentito il rapporto in corso, così come Andrea Iannone non ha fatto parola del suo attuale legame con Elodie, nonostante i pettegolezzi. Se si tratta di amicizia o se, magari, c’è davvero qualcosa di più. Attendiamo dunque se decideranno di uscire allo scoperto e svelare la verità!

