Oggi Andrea Iannone festeggia il suo compleanno e per l’occasione sui social non è tardato ad arrivare il post di auguri di Elodie. I due sono ormai legati da tre anni e tutto pare procedere a meraviglia tra loro.

Il post di auguri di Elodie per Iannone

Sono ormai trascorsi ben tre anni da quando Elodie e Andrea Iannone hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. Col passare del tempo la coppia si è mostrata sui social complice e affiatata e fin da subito sia la cantante che il pilota hanno iniziato a progettare la loro vita insieme. Solo qualche settimana fa, nel corso di un’intervista a Verissimo, la Di Patrizi ha spesso bellissime parole per il suo compagno e ha dichiarato: “Io e Andrea ci amiamo molto e siamo una grande squadra, ci supportiamo tantissimo. La nostra relazione è adulta e matura, fatta di tutto: comprensione, abbracci, amore. Mi imbarazza un po’ parlare di lui, non lo so perché”.

Solo di recente tuttavia in rete si è parlato di una presunta crisi che avrebbe coinvolto i due. Secondo alcune indiscrezioni infatti la cantante e il pilota avrebbero attraversato un momento non semplice e i fan a quel punto sono entrati in apprensione. I diretti interessati non hanno però mai commentato le indiscrezioni sul loro conto e sui social hanno smentito le voci di corridoio, mostrandosi insieme in grande armonia.

In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Come di certo in molti sapranno, proprio oggi Andrea Iannone festeggia il suo compleanno. Per l’occasione su Instagram non è tardato ad arrivare il post di auguri di Elodie, che ha voluto celebrare il suo compagno, mettendo nuovamente a tacere le voci di presunta crisi.

A oggi dunque tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele tra la Di Patrizi e Iannone. La cantante nel mentre in autunno tornerà in tour nei palasport e si prepara a stupire nuovamente tutto il suo pubblico.