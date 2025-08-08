Pensate di sapere tutto su Neslihan Atagul, Nihan in Endless Love? Scopriamo chi è, età, vita privata, marito e Instagram

Attrice molto apprezzata in Turchia grazie ai suoi personaggi e ai premi vinti nel corso della carriera, andiamo alla ricerca di Neslihan Atagul, Nihan di Endless Love. Ecco chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram.

Chi è Neslihan Atagul

Nome e Cognome: Neslihan Atagul (in turco Neslihan Atagül)

Data di nascita: 20 agosto 1992

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice

Marito: Neslihan è sposata con Kadir DoğuluFigli

Figli: Neslihan ha un figlio di nome Aziz

Tatuaggi: Neslihan non dovrebbe avere dei tatuaggi

Profilo Instagram: @neslihanatagul

Neslihan Atagul età e biografia

Iniziamo dalla biografia dell’attrice. Quali sono le sue origini e quanti anni ha? Neslihan Atagul è nata a Istanbul il 20 agosto 1992 sotto il segno zodiacale del Leone. Ha 32 anni d’età.

Quanto è alta Neslihan Atagul, attrice che interpreta Nihan di Endless Love? La sua altezza corrisponde 1 metro e 69 centimetri.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che ha studiato teatro all‘Università di Yeditepe. Da qui ha iniziato a recitare prima in uno spot pubblicitario per poi arrivare al cinema e in TV.

Vita privata

Passiamo alla vita privata dell’attrice. Neslihan Atagul ha dei figli ed è sposata? Possiamo dirvi che ha figli e un marito. Lui è Kadir Doğulu. I due hanno celebrato il matrimonio a luglio 2016 e si sono conosciuti tre anni prima sul set di Fatih Harbiye.

Come si chiamano i genitori di Neslihan Atagul? Sappiamo che suo padre si chiama Yaşar Şener Atagül. E siamo in grado di dirvi anche che ha un fratello di nome İlkay Atagül.

A Verissimo nel 2024 ha annunciato di essere incinta e successivamente è nato il primogenito Aziz.

Dove seguire Neslihan Atagul, Nihan di Endless Love: Instagram e social

Come seguire Neslihan Atagül sui suoi profili social? È presente su Instagram, X (ex Twitter), Threads e su Facebook.

Sui suoi profili è molto attiva e posta spesso diverse storie, post e video. Principalmente utilizza Instagram, dove vanta tantissimi follower. Sono presenti tanti scatti di shooting fotografici e qualche momento di vita privata.

Carriera

Da piccola, quindi fin da quando ha appena 8 anni, Neslihan Atagul è entrata a far parte della recitazione. Passione che ha portato avanti nel tempo fino a diventare un vero e proprio. È stata protagonista anche di qualche spot pubblicitario.

Successivamente ha iniziato a recitare come attrice in film e serie TV di successo, tra cui proprio Endless Love, dove la vediamo nei panni di Nihan.

In carriera ha portato a casa anche importanti e prestigiosi premi, grazie ai film e serie TV che vedremo in seguito…

Film e serie TV con Neslihan Atagul di Endless Love

In questi anni abbiamo visto Neslihan Atagul recitare sia al cinema che in TV. Tra le pellicole sul grande schermo ricordiamo İlk Aşk (2006); Araf(2011); Senden Bana Kalan (2015) e Dışarda 2 (2018).

Mentre invece tra le serie TV a cui ha preso parte: Yaprak Dökümü (2006-2010); Canım Babam (2011); Hayat Devam Ediyor (2011-2012). E ancora: Fatih Harbiye (2013-2014); Kara Sevda (2015-2017); Dip (2018) e Sefirin Kızı (2019-2021).

Neslihan Atagul è Nihan di Endless Love

Neslihan Atagul è la protagonista della serie TV Endless Love. Qui ricopre il ruolo di Nihan Sezin. Lo show vede la protagonista, una studentessa, Nihan appunto, innamorarsi di Kemal (interpretato da Burak Özçivit).

L’autobus è il luogo del loro primo incontro che gli permetterà di intraprendere una relazione molto speciale. Purtroppo poi Nihan sarà costretta a sacrificare la storia perché deve nascondere un segreto della sua ricca famiglia, che vive un periodo difficile economicamente.

Per risolvere questa problematica la madre, secondo la trama, andrà a imporre un matrimonio con un partito migliore rispetto a quello di Kemal. Parliamo di Emir Kozcuoğlu (interpretato da Kaan Urgancıoğlu). Nel cast anche il personaggio di Asu (Melisa Aslı Pamuk), ma anche Vildan (Neşe Baykent), Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e Ayhan Kandarli (Kerem Alışık).