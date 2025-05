Ieri sera Gaia si è esibita al Fabrique di Milano. Tra gli ospiti a sorpresa è arrivata Elodie e insieme hanno duettato sulle note di Dea Saffica, regalando ai presenti un duetto sensuale e sorprendente.

Gaia e il duetto con Elodie

Che serata ieri sera al Fabrique di Milano, quando è entrata in scena Gaia. La cantante, reduce dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il tormentone Chiamo io chiami tu, ha celebrato la sua musica nel famoso club milanese. E l’ha fatto con una serie di ospiti, come Rkomi, Francesca Michielin, Lorenzza, ma in particolare lei… Elodie!

È stata una vera e propria sorpresa per il pubblico presente, vedere la cantante romana raggiungere sul palco la collega sulle note del brano di Gaia, Dea Saffica. Il singolo in questione è stato pubblicato nel 2024 ed è un vero e proprio inno alla forza e alla bellezza dell’universo femminile. L’artista con questo brano ha celebrato le sfaccettature dell’essere donna, in tutto e per tutto.

Il pezzo è diventato fin da subito un manifesto tra i fan e proprio ieri sera quando sono iniziate le prime note il pubblico di Gaia è letteralmente esploso. E l’ha fatto ancor di più quanto a raggiungerla sul palco è stata Elodie.

La performance di ieri al Fabrique ha rappresentato una sorta di ciliegina sulla torta per un anno ricco di successi e soddisfazioni per Gaia. La presenza di Elodie ieri al suo fianco ha aggiunto una certa intensità al momento vissuto. Accomunate da una forte identità musicale e presenza scenica, il duetto di ieri sera tra le due artiste ha conquistato il pubblico e chi sui social era alla ricerca di aggiornamenti. Entrambe insieme hanno dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, che una collaborazione così impattante tra donne è in grado di generare senza dubbio una sinergia potente e coinvolgente.

L’esibizione è diventata subito virale in rete. Ora c’è chi sogna di vedere Gaia nuovamente insieme e Elodie durante i due concerti evento di quest’ultima a Milano e Napoli. Qualcun altro invece ha già proposto un duetto su un singolo inedito da realizzare quanto prima (e chissà che non possano accontentare il pubblico).

La serata al Fabrique di Milano per Gaia e il suo pubblico è stata davvero indimenticabile. Si tratta di un altro importante traguardo per un’artista che continua a evolversi e stare al passo con i tempi.