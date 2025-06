Il concerto di Elodie a San Siro diventerà un docu-film in onda prossimamente su Canale 5, anche se la data non è ancora nota. Stando ai rumor, infatti, lo show è stato integralmente ripreso (backstage compreso) dalle telecamere di Mediaset.

Il concerto di Elodie arriva su Canale 5?

Elodie, tra le icone del pop italiano, continua a brillare sotto i riflettori. Dopo aver incantato San Siro con uno spettacolo unico nel suo genere e tutto da vivere, il suo show diventa ora un attesissimo docu-film che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Elodie non trattiene l’emozione e piange durante il concerto a San Siro (VIDEO)

La notizia è trapelata tramite la newsletter Celebrity Watch di Santo Pirrotta su Vanity Fair, che ha anticipato alcuni dettagli succosi:

“Elodie star della musica, del cinema e della… tv. In questi mesi ci ha mostrato sui social ore e ore di studio nelle sale di danza, con un corpo di ballo che trasformerà lo show in un musical. Tanti gli ospiti musicali, e non mancheranno gli abiti – affidati agli stilisti più importanti della scena mondiale – preparati apposta per lei. Ma non è tutto. Perché le telecamere di Mediaset la seguiranno anche nel backstage e mostreranno momenti inediti di The Stadium Show. Le immagini esclusive dei concerti saranno trasmesse in prima serata su Canale 5“.

Tra gli ospiti sul palco: Achille Lauro, Gianna Nannini e Gaia, in una serata che ha saputo fondere generazioni e stili. L’intero evento – con tanto di dietro le quinte – è stato ripreso dalle telecamere Mediaset, pronte a trasformarlo in un’esperienza televisiva imperdibile.

Non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda, ma l’attesa cresce, soprattutto tra i fan di Elodie che non hanno potuto assistere dal vivo a quella che si preannuncia come una delle performance più spettacolari dell’anno.

LEGGI ANCHE: Una signora sviene al concerto di Al Bano, lui spara degli acuti per svegliarla (VIDEO)

Dopo Laura Pausini nel 2007 (prima donna nella storia), Madonna, Rihanna, Beyoncé, Alessandra Amoroso, Taylor Swift, anche Elodie entra nella leggenda di San Siro. E non è finita. La prossima settimana tocca a Elisa. Si tratterà ancora di una stagione davvero indimenticabile per la musica live!