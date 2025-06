Dopo le dichiarazioni di Helena Prestes, che ha smentito voci di tradimento e confermato il suo amore per Javier Martinez, lo staff del pallavolista ha emesso un comunicato ufficiale. Ecco il contenuto.

Lo staff di Javier Martinez interviene

A seguito di settimane ricche di indiscrezioni e voci sempre più insistenti su una presunta crisi tra Javier Martinez ed Helena Prestes, coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali. A rompere il silenzio, infatti, è stato lo staff del pallavolista, rappresentato da Gessica Notaro e Mauro Catalini, con un comunicato diffuso nelle ultime ore.

Le parole della modella brasiliana, che aveva ribadito pubblicamente il proprio amore per Javier smentendo ogni voce di tradimento o rottura, non sono bastate a placare il chiacchiericcio attorno alla coppia. Specie dopo vari interventi dell’ex di lei Carlo Motta, con il quale si sarebbe vista secondo quest’ultimo. E così ora arriva una nota formale che, pur non entrando nei dettagli, sottolinea con decisione la volontà di mantenere riservatezza sulla questione.

“Buonasera a tutti. Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni”, si apprende.

“Ci scusiamo per questo silenzio – si legge nel comunicato – ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e pur essendogli affettuosamente vicini, non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo modo“. Un messaggio chiaro, che lascia intendere quanto il momento sia delicato per l’ex gieffino, ma anche quanto lo staff tenga a proteggere la sua privacy.

Notaro e Catalini hanno inoltre ringraziato i fan per i messaggi di solidarietà ricevuti e ribadito che qualsiasi eventuale aggiornamento sulla vicenda sarà comunicato direttamente da Javier, “nel tempo e con le modalità che riterrà opportune”.

Il comunicato dello staff di Javier Martinez

Nel frattempo, resta il mistero sul reale stato della relazione con Helena Prestes, che aveva deciso di difendere il loro amore a spada tratta. Che si tratti di voci infondate o di una crisi passeggera non siamo in grado di dirlo. Per ora, la risposta rimane sospesa. Vedremo se Javier Martinez deciderà di intervenire nei prossimi giorni.