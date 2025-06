Durante il concerto-evento a San Siro, Elodie ha emozionato il pubblico, ma anche lei si è commossa mentre cantava Vertigine, uno dei brani più noti della sua carriera. La voce tremante e il coro del pubblico hanno reso quel momento indimenticabile.

Elodie scoppia a piangere

Due ore e venticinque minuti di pura magia, musica, energia e commozione. Il concerto di Elodie a San Siro (che dovrebbe andare in onda su Canale 5) è stato molto più di uno spettacolo. È stata la celebrazione di una carriera costruita con determinazione, talento e un’identità artistica sempre più forte.

Sul palco, davanti a circa 45.000 cuori e voci, la cantante ha ripercorso i momenti più importanti della sua storia musicale, regalando al pubblico hit amatissime e vere chicche, tra cui emozionanti duetti con Achille Lauro, Gianna Nannini e Gaia.

Ma il momento più toccante della serata è arrivato durante il “Tributo Pride”, un segmento dello show carico di significato in cui Elodie ha voluto omaggiare la comunità LGBTQIA+ e l’amore in tutte le sue forme. È qui che, mentre intonava Vertigine, uno dei suoi brani più intensi, qualcosa si è spezzato — o meglio, si è aperto. La voce dell’artista ha cominciato a tremare, sommersa da quella del pubblico che, con un coro travolgente, ha fatto vibrare l’intero stadio.

In quell’istante, Elodie si è lasciata andare a qualche lacrima. Un pianto di gratitudine, di emozione vera, di consapevolezza. Portare uno show del genere in uno degli stadi più iconici del mondo, dove prima di lei si sono esibite star come Laura Pausini, Madonna, Rihanna, Beyoncé, Alessandra Amoroso, Taylor Swift, è qualcosa che segna un prima e un dopo.

Eppure, anche con la voce incrinata e le lacrime agli occhi, Elodie è riuscita a concludere la performance, dimostrando tutta la sua forza artistica e umana. San Siro ha applaudito a lungo, in un boato che sembrava volerle dire: Ce l’hai fatta. E sì, Elodie ce l’ha davvero fatta!